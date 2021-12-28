نور ضمن قائمة أبطال «راجعين ياهوا»

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انضمت الممثلة نور إلى قائمة أبطال «راجعين يا هوا» المسلسل المصري الجديد، الذي سينطلق تصويره مطلع شهر يناير المقبل تمهيدا للعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2022، المسلسل بطولة خالد النبوي، ونور، ووفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد داش، وإسلام إبراهيم، وكريم قاسم، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، الكاتب الراحل، وإخراج محمد سلامة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما ستوديوز بحسب الرياضية.

يذكر أن نور شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «ضل راجل»، وشاركها البطولة فيه عدد كبير من الفنانين منهم: ياسر جلال، ونرمين الفقي، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد علي رزق، ومحمد عادل، وإيهاب فهمي، وأميرة العايدي، وإنعام سالوسة، هدى الأتربي، مجدي فكري.

