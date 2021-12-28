غادة عادل والرداد بطلا مسرحية «في نص الليل»

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نشر المخرج عمرو عرفة صورة جماعية لأبطال مسرحية «في نص الليل»، في الطائرة استعدادا لسفرهم إلى السعودية لعرض المسرحية في موسم الرياض.

وظهر من النجوم، حسن الرداد وغادة عادل وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن، وسليمان عيد، ومصفى بسي، والمخرج عمرو عرفة.

وعلق عمرو عرفة على الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع «تويتر»، بقوله: «توكلنا على الله .. دعواتكم».

ومسرحية «فى نص الليل» من بطولة غادة عادل، وحسن الرداد، وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن، وسليمان عيد، ومصطفى هريدي، ومصطفى بسيط، ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

