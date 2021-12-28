«خلافات» أهل الفن العائلية.. «فتش عن المال»

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الفنان جزء من المجتمع، مثله مثل غيره، يعاني من خلافات ومشكلات عائلية بينه وبين أفراد أسرته، ولكن لأنه «نجم»، تكون دائما أزمته «على الهواء مباشرة»، بسبب زيادة شغف الجمهور لمعرفة ما يحدث خلف الأبواب المغلقة، وكذا خروج أطراف الأزمة للحديث عن تفاصيلها، وأخيراً شهد الوسط الفني العديد من الخلافات العائلية التي ذهب بعضها إلى ساحات المحاكم وانتهت بأحكام قضائية وبعضها انتهى على أبواب أقسام الشرطة، والبعض الآخر لا يزال «نار تحت الرماد» تنتظر اللحظة المناسبة للاشتعال.

«المال».. السبب الرئيسي، ويكاد يكون الوحيد في غالبية أزمات «أهل الفن»، فأزمة انفصال فنان عن زوجته ورائها «الفلوس»، واتجاه الأحفاد لـ«الحجر» على الجد سببه المال، والهجوم المتواصل من شقيق فنانة شهيرة عليها أصله الثروة الطائلة التي تمتلكها، وهناك الكثير من الوقائع التي كانت فيها «الأموال» سببا أساسيا لنشوب الأزمات العائلية في بيوت النجوم.

مصطفى فهمي وفاتن موسى.. «المال والأزمات»

«دخلت بيتي بشنطة واحدة وخرجت وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديدة كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق».. ما سبق لا يتعدى كونه جزءاً من بيان طويل أصدره الفنان المصري الشهير، مصطفى فهمي، ردا على اتهامات زوجته السابقة، الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى، بعد طلاقه لها غيابيا.

فهمي أصدر البيان لكشف ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة، وقال إنها اقتحمت شقته بالاستعانة بـ«بلطجية»، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون، مستغلة عدم وجوده في القاهرة.

وأشار فهمي إلى إنه عرض عليها كل هذه المبالغ والمقتنيات عرضا قانونيا، واستلم إنذار العرض وعلمت به علم اليقين، مؤكدا أنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه.

وتابع: «لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي، حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقة تسمى الروشة قيمتها 3 ملايين دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهرة بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 ملايين جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنة قيمته 4 ملايين جنيه».

وأضاف: «تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها، وزواجنا تعتبره مشروعا للتربح والكسب المادي والشهرة والاستفادة من مكانتي الفنية».

رشوان توفيق وخلافات الأبناء والأصفاد

أزمة الفنان مصطفى فهمي، لم تكن الأزمة المالية الوحيدة التي طفت على سطح أخبار «أهل الفن»، حيث تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أزمة الفنان القدير رشوان توفيق، مع ابنته وأحفاده، والتي كشف جزء من تفاصيلها أثناء مشاركته في أحد البرامج التلفزيوينة أخيراً.

مساحة المحبة التي يمتلكها رشوان في قلوب غالبية المصريين، ساهمت - بقدر كبير - في إثارة حالة من الجدل بعد حديثه عن أزمته، إلى الدرجة التي دفعت أسرتها للخروج والتأكيد بأنه هناك «سوء تفاهم» حدث، وأن الأسرة لم تحرك «دعوى حجر» كما تحدث البعض.

رشوان في حديثه عن تفاصيل أزمته مع أسرة ابنته، قال: «عشت حياتى كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتى الراحلة وهى اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمى سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي، وقدمت لأبنائي كل شيء».

وأشار الفنان الكبير بحزن قائلا: «بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمري، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتي آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها لرفع قضايا علي، وأدعو لها بالصحة والهداية»..

إلى جانب رد فعل رواد «سوشيال ميديا» الغاضب من ابنة الفنان القدير، فإن حديث رشوان ترك أثرا كبيرا لدى العدييد من الفنانين والفنانات المصريين، الذين سارعوا بإعلان دعمهم للفنان القدير، وتعاطفهم معه، وفي مقدمتهم الفنانة دينا سمير غانم التي نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للفنان رشوان توفيق، معلقة عليها، قائلة: «أنا مش هنسي ان مامي في عز تعبها ومرضها قالتلي كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا أنا و بابي».

وتابعت: «وأنا كلمت حضرتك و كنت بعيط غصب عني وانا بطلب منك تدعيلهم و حضرتك كنت في منتهي الحنية و الطيبة.. أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا و ان كلنا ولادك و بنحبك».

بدوره.. كشف مجدي مهران، محامي الفنان المصري رشوان توفيق، التفاصيل الكاملة لـ«توفيق»، بشأن رفع ابنة الفنان، آية توفيق، قضايا عليه، موضحا طبيعة الخلاف القضائي، خاصة بعد أن ذكرت تقارير صحفية أنها تتعلق بالحجر على ممتلكاته.

وأوضح مهران أن الأزمة المثارة أخيراً ليست بشأن قضية حجر، مؤكدا أن الأمر عبارة عن «نزاع بين آية ووالدها، وأنه هنا كسوء فهم حدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

كما أشار إلى أن الخلافات بين الفنان القدير وابنته، كلها تدور حول بطلان التوكيل الصادر من الابنة لأبيها رشوان توفيق، بالإضافة لبطلان التصرفات التي نفذها بموجب هذا التوكيل.

وأكمل: «حين كان الفنان المصري يشتري أي عقارات أو ممتلكات يسجلها باسم أولاده، وهم يصدرون توكيلات لوالدهم كرسالة طمأنينة بأن هذه الممتلكات كانت ستظل ملكه؛ وبموجب هذه التوكيلات يستطيع أن يبيع لنفسه وللغير أيضا».

وكشف المحامي أن آية هي من بادرت برفع الدعاوى القضائية؛ الأولى لإلغاء التوكيلات، والثانية بطلب بطلان إعادة تقسيم الميراث بين الأبناء بموجب تلك التوكيلات، ما أشعل الخلاف بينهما.

ياسمين صبري ووالدها.. أزمة في «منشور»

الفنان القدير رشوان توفيق، لم يكن الوحيد الذي تعرض لكسرة القلب من ابنته، أو الذي كشف عن خلافاته الاسريه عبر «سوشيال ميديا»، فلا يزال الجميع يتذكر تفاصيل أزمة الفنانة ياسمين صبري، ووالدها الدكتور أشرف صبري، الذي أعلن أن ابنته تعاني من خلل نفسي وتدعي أن علاقتهما مقطوعة معه منذ انفصاله عن والدتها، واصفاما فعلته ياسمين بـ«الكذب ونكران الجميل».

«د.أشرف» تأكيدا على كذب ابنته ياسمين سارع بنشر صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صور من خطوبتها ومن حفل زفافها من زوجها الأول ليثبت أنه كان يشاركها في كل مراحل حياتها.

