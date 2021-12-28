كندة علوش كشفت مشاركتها في فيلم عالمي هندي لأول مرة

إضاءات

كشفت الفنانة كندة علوش تفاصيل خوضها تجربة التمثيل في فيلم عالمي، من خلال مشاركتها في الفيلم الهندي The yellow bus، من إخراج الأميركية ويندي بيدنارز.

كندة علوش قالت: «كنت بصور مشروع تاني، ولقيت المخرجة ويندي بيدنارز بتكلمني عن هذا الفيلم، في الأول كان في عندي أزمة في الوقت، ومكنتش قادرة أقولها إني موافقة على الفيلم، وقولتلها خليني اقرأه الأول».

واضافت: «اول ما قريت اربع صفحات قولت لازم اكون موجودة باي طريقة، الفيلم انساني جدا وفيه عناصر عالمية في القصة نفسها مش بس كممثلين».

وكشفت تفاصيل شخصيتها: «انا بلعب دور ميرا مديرة مدرسة، وكان جديد ومختلف علي، لاني بتحط في اكثر في قالب الشخصيات المظلومة وكدا، وكنت بحاول الاقي شيء مشترك بيني و بين الشخصية».

