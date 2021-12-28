النسخة العربية لفيلم «perfect strangers» على «نتفليكس»

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حرص صناع النسخة العربية من فيلم «PerfectStrangers» على الكشف عن الصور الأولى للفيلم المصري - اللبناني المقرر عرضه قريبا؛ وذلك عبر حساباتهم على انستغرام، والترويج للفيلم بطريقة مختلفة ومميزة أثارت تساؤلات الجمهور.

ونشر كل من أبطال الفيلم الذي يحمل عنوان «أصحاب ولا أعز» عبر حساباتهم على انستغرام، صورة لأحد زملائهم، وأرفقوا تلك الصور بعبارات استخدموها بالفيلم ليشوقوا بذلك الجمهور إلى العمل المنتظر، نشرت منى زكي صورة زميلها إياد نصار، وعلقت على صورته: «أنت بقيت أغرب حد ليا مع مرور السنين». فيما نشر إياد نصار صورة زميله عادل كرم، وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه: «أنا مش مصدق أن أعز صحابي بيشك فيا»، أما عادل فشارك صورة لزميلته ديامان أبو عبود وكتب: «أحسنلك ما تعرفي كل شي»، أما فؤاد يمين فنشر صورة لنادين لبكي وكتب عليها: «فكري مرتين قبل ما تقترحي هيك لعبة» ونالت طريقة الترويج للعمل المنتظر، إعجاب قطاع كبير من الجمهور الذين تساءلوا عن تفاصيل الفيلم الذي يجمع كل هؤلاء النجوم، وهم منى زكي وإياد نصار وعادل كرم وجورج خباز، وديامان بو عبود ونادين لبكي وغيرهم، ومن المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس يوم 20 يناير المقبل.

