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Top Movies

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

Spider Man:No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جون واتز، والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينيديكت كيومبرباتش. Sing2 فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جاريت جيجس. والنجوم مثل: تارون إيجرنون وبونو وسكارليت جوهاتسون. The Matrix Resurrections فيلم أكشن وخيال علمي، للمخرج لانا واتشوسكي، والنجوم مثل: كيانو ريفز وكاري أن موس وبريانكا شوبرا. The King's Man فيلم أكشن ومغامرات وكوميدي، للمخرج ماثيوفون، والنجوم مثل: جيما آرتيرثون ورالف فينس وكولين فيرث. American Underdog فيلم سيرة ذاتية ودراما ورياضي، للمخرج ون إرفين وآندرو إرفين، والنجوم مثل: زكاري ليفي وآناباكوين وآدم بالدوين. West Side Stdry فيلم جريمة ودراما وموسيقى، للمخرج ستيفن سبيلبرغ، والنجوم مثل: أنسيل إلغورت وراشيل زيغلر ومادي زيغلر. Licorice Pizza فيلم كوميدي ودراما ورومانسي، للمخرج بول توماس آندرسون، والنجوم مثل: آلانا حاييم وكوبر هوفمان وبرادلي كوبر. A Journal For Jordan فيلم دراما، للمخرج دنزل واشنطن، والنجوم مثل: مايكل جوردون وشانت آدامز وجالون كريسيتان. Encanto فيلم رسوم متحركة وكوميدي ودراما، للمخرجين بيرون هوارد وجاريدبوش، والنجوم مثل: ستيفاني بياتريس وديان غيريرو وجون ليجويزامو. 83 فيلم سيرة ذاتية ودراما وتاريخي، للمخرج كبير خان، والنجوم مثل: رانفير سنيغ وديبيكا بادوكون وجينا.


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