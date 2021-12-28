إنجازات التنمية «صفرية» بنهاية الربع الأول 2021/2022

مال وأعمال

«صفر إنجاز» لمشروعات التنمية بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، هذا ما كشف عنه تقرير متابعة الخطة الصادر عن أمانة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، موضحاً أن الموقف التنفيذي لمشروعات 2021/2022 في خطة التنمية بنهاية الربع الأول هي كالتالي « المنجزة صفر، فيما بلغت المشروعات التي تم تسليمها 4% والمشروعات في مرحلة التنفيذ 43% ومشروعات المرحلة التحضيرية 44%، فيما سجلت المشروعات التي لم تبدأ 9%».

ووفق التقرير، بلغ إجمالي ما أنفق الحكومة الالكترونية بنهاية الربع الأول 7.4 ملايين دينار من إجمالي ما تم إنفاقه.

وقد استحوذ تطوير القطاع النفطي على حصة السيطرة في مشروعات الاقتصاد المتنوع المستدام بعدد مشروعين وبكلفة 152 مليوناً، فيما بلغ الانفاق بيئة الأعمال للقطاع الخاص 50.5 مليوناً وبعدد مشروعات بلغ 24 مشروعاً.

وقد تجاوز الانفاق على مشاريع البنية التحتية المتطورة حاجز نصف مليار دينار بالغاً 506 ملايين وبعدد 42 مشروعاً، تركزت في تطوير منظومة النقل الجوي بقيمة 420 مليون دينار وبعدد 4 مشروعات.

وفي مشاريع البيئة المعيشية المستدامة، أنفقت الحكومة بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 حوالي 458 مليون دينار على توفير الرعاية السكنية للمواطنين فيما لم يزد الانفاق على معالجة الصرف الصحي عن حاجز المليون دينار.

ولم تنفق الحكومة على جودة التعليم سوى 20 ألف دينار ولم تنل خدمات رعاية المسنين أي اعتمادات مالية تذكر، فيما بلغ الانفاق على رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي 126.69 مليون دينار. وقد أنفقت الكويت 2.9 مليون دينار على مشاريع المكانة الدولية المتميزة، حيث بلغ مجموع ما تم إنفاقه على تعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي 116 ألف دينار، فيما بلغ الإنفاق على مشروعات دعم الثقافة والفن والإعلام بحدود 2.8 مليون دينار.

وعلى الرغم من بلوغ تحديات تنفيذ مشروعات خطط التنمية 654 تحدياً، إلا أن الحكومة تمكنت من حل 74 في المئة من تلك التحديات، أعلاها الجهات الرقابية بنسبة 92% وأدناها التشريعي بواقع 16 في المئة ليكون إجمالي ما تم حله من تحديات 74%.

وفيما لم تزد نسب الانفاق على مشاريع التنمية عن 98 مليوناً بنهاية الربع الأول على مشروعات التنمية البالغة 138 مشروعاً من إجمالي 1.6 مليار تم اعتمادها تلك المشروعات لم تزد نسب الإنفاق عن الربع الأول في 2020/2021 عن 0.9 في المئة فقط.

