الرحلات البحرية تواجه الاضطرابات مجددًا

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تعرضت 4 سفن للرحلات البحرية على الأقل للإبعاد من موانئ الاتصال أو مُنعت من السماح لركابها بالنزول هذا الأسبوع بسبب حالات فيروس كورونا على متنها.

ورغم وجود حالات إصابة بـ«كوفيد-19» على متن رحلات بحرية أخرى منذ استئناف تشغيل السفن التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها هذا الصيف مع متطلبات اللقاح وإجراءات أخرى تهدف إلى تقليل تفشي المرض، يبدو أن معدل الرحلات البحرية التي أجبرت على تغيير مساراتها قد ارتفع.

ولا تزال الاضطرابات بعيدة كل البعد عما حدث في مارس 2020، عندما تسببت الجائحة في إغلاق الصناعة وأدت إلى أسابيع من الجهود لإعادة الركاب وأفراد الطاقم إلى منازلهم، حيث أغلقت الموانئ أمام السفن الموبوءة بفيروس كورونا.

ومع ذلك، جاءت الاضطرابات هذا الأسبوع وسط قلق عالمي بشأن متحور فيروس كورونا «أوميكرون» شديد الانتقال، ومع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم.

ومنع المسؤولون في المكسيك سفينة MS Koningsdam، التابعة لشركة الخطوط البحرية «هولاند أمريكا لاين»، من السماح لركابها بالنزول في مدينة بويرتو فالارتا، الخميس، بعد أن ثبتت إصابة 21 من أفراد الطاقم على السفينة بـ«كوفيد-19»، حسبما ذكرت وزارة الصحة في ولاية خاليسكو.

وصرحت شركة «هولاند أمريكا لاين» لـ CNN أن «عددًا قليلًا من أفراد الطاقم الملقحين بالكامل» ظهرت نتيجة فحصهم إيجابية وجميعهم أظهروا إما أعراضًا خفيفة أو لم تظهر عليهم أي أعراض.

وفي البداية، كانت السلطات الصحية في خاليسكو ستسمح للأشخاص الذين أظهروا نتائج فحص سلبية بالنزول، إلا أنها تراجعت عن قرارها مشيرًة إلى «النمو المتسارع لحالات الإصابة المؤكدة لدى الطاقم» بحلول يوم الخميس، حسبما ذكرت الوزارة.

وزارت السفينة، التي غادرت سان دييغو في 19 ديسمبر وعلى متنها أكثر من 1000 راكب وأكثر من 870 من أفراد الطاقم، كابو سان لوكاس ومازاتلان قبل وصولها إلى بويرتو فالارتا. وكان من المقرر عودتها إلى سان دييغو.

وتطلب شركة «هولاند أمريكا لاين»، مثل شركات الرحلات البحرية الأخرى، تطعيم الركاب وطاقم السفينة بالكامل ضد «كوفيد-19»، ومع ذلك قرر مسؤولو الصحة في كوراساو أن النسبة المئوية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس كانت مرتفعة للغاية بحيث لا تسمح الدولة للسفينة بالرسو ، حسبما ذكرت صحيفة كوراكاو كرونيكل. الاستثناءات للأطفال.

وفي حالة أخرى، رفض ميناءان في جزر الكاريبي، بونير وأروبا، توقف سفينة كرنفال فريدوم ، على التوالي، بعد أن ثبتت إصابة «عدد قليل» من الركاب على متنها بـ«كوفيد-19»، على حد قول خط الرحلات البحرية.

ومع ذلك، جهزت الشركة ميناء توقف بديل يوم الجمعة في جمهورية الدومينيكان، وسُمح للسفينة بالتوقف في جزيرة كوراكاو يوم الثلاثاء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيزي جيرستنبلوث، عالم الأوبئة الوطني في كوراكاو، أن السفينة نبهت قبل وصولها بأن أفراد الطاقم ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد-19»، وبعد أن زار السفينة وتأكد من أن الحالات تم احتواؤها بين الطاقم، سمحت كوراكاو للركاب بمغادرة السفينة، مع بقاء الطاقم على متنها.

وأعلنت شركة خطوط الرحلات البحرية أن السفينة عادت إلى ميامي كما كان مقررًا.

وفي كوراكاو وأوروبا، أوقف المسؤولون رحلة سفينة Odyssey of the Seas التابعة لشركة «رويال كاريبيان» هذا الأسبوع بعد أن أصيب 55 من أفراد الطاقم والركاب الملقحين بالكامل بـ«كوفيد-19»، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد.

وتطلب شركات الرحلات البحرية من ركابها إجراء فحص سلبي لـ«كوفيد-19» قبل انطلاق الرحلة، بينما تطلب فحوصات متكررة من طاقمها.

