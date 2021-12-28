الكويت في أعين وكالات التصنيف خلال 2021..خفض وتأكيد ودعوات للإصلاح

مال وأعمال

مر الاقتصاد الكويتي في عام 2021 بعدة مراحل متقلبة بدأت بحالة من الاستقرار في بدايته مع نجاح البلاد في امتصاص تداعيات جائحة كورونا، ثم عودة حالة عدم الاتزان في بداية النصف الثاني من العام مع ظهور أكثر من متحور وتذبذب الوضع الاقتصادي عالمياً.

ووفقاً لتقرير لموقع «مباشر» أخيراً ظهور المتحور الجديد «أوميكرون» وعودة حالة الحذر والخوف من المجهول المنتظر في العام الجديد 2022.

ومع تطور الوضع الاقتصادي في الكويت خلال عام 2021 جاءت تقييمات وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات الدولية لتواكب المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية لتنعكس تلك النظرة بدورها على تصنيفات الكويت، ووضع الاقتصاد المحلي خلال الفترة المنصرمة من العام والتوقعات المستقبلية للعام المُقبل.

وتقوم عملية التصنيف الائتماني على عدة معايير أبرزها الوضع المالي للدولة، مناخ الاستثمار، الحوكمة والقدرة التنافسية وتوقع النظرة المُستقبلية، بالإضافة إلى مراقبة عملية الإقراض والاقتراض وحجم الدين، والإيرادات والمصروفات بمصادرها المختلفة، ومتابعة مشاريع البنية التحتية في كل دولة.

«موديز»: الأقل تنوعاً

قالت وكالة «موديز» مطلع عام 2021 إن الاقتصاد الكويتي يُعد الأقل تنوعاً بين دول الخليج، إلا أنه سيتمكن من التعافي بشكل أسرع من التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على دول المنطقة والعالم؛ وذلك بالمقارنة باقتصادات دول التعاون الأخرى، التي تعتمد على تنويع اقتصادها بقطاعات غير النفط مثل السياحة.

وتوقعت الوكالة أن تسجل أعباء الديون في الكويت أكبر مستوى بين دول الخليج؛ حيث من المتوقع أن تنخفض الأصول السيادية الكويتية إلى 348% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021؛ وذلك من مستوى 375% في عام 2019.

وأشادت الوكالة في مطلع أبريل الماضي بحصافة السياسة النقدية التي يطبقها بنك الكويت المركزي، ومتانة أوضاع القطاع المصرفي في البلاد، موضحة بأن إدارة السياسة النقدية للكويت تشكل مصدراً للقوة المؤسسية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ تطبيق نظام سعر صرف الدينار الكويتي القائم على سلة موزونة من العملات.

وأعلنت «موديز» في منتصف العام أن الكويت جاءت في المرتبة الثالثة خليجياً من حيث استبعاد إمكانية خفض التصنيف الائتماني لشركاتها؛ حيث تشير التوقعات إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني لنحو 20% فقط من عدد الشركات الكويتية الخاضعة للتصنيف الائتماني مقابل 80% قد تشهد ثباتاً في التصنيف.

واعتبرت «موديز» في تقرير أصدرته في منتصف يوليو الماضي، أن صندوق الأجيال القادمة الكويتي ثاني أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقالت إن أصوله تشكل نحو 420% من الناتج المحلي الاسمي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قالت «موديز» إن تصنيف الكويت المرتفع مدعوم باقتصادها القوي المصنف عند مستوى (A1)، ومستويات عالية بشكل استثنائي من الثروة واحتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، ولكن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها بالمنطقة في تطوير قطاعات الأعمال غير النفطية والخاصة، وأن اعتمادها الكبير المستمر على صناعة النفط أدى إلى تقلبات في الأداء الاقتصادي للدولة.

وأكدت الوكالة أن الثروة النفطية للكويت تدعم مستوى مرتفعاً لدخل الفرد إذ إنها تمتلك سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم «وبحسب معدل الإنتاج الحالي فإن احتياطياتها النفطية قد تدوم 90 عاماً»، موضحة أن ذلك يحقق موارد مالية كبيرة استطاعت من خلالها الكويت الاستثمار بأصول أجنبية ذات جودة عالية.

«ستاندرد آند بورز» تؤكد وتخفض

من جانبها أكدت وكالة «استاندرد آند بورز» في مطلع عام 2021، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة، متوقعة اتساع عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

وقالت الوكالة في مطلع مارس الماضي، إن الكويت اقترضت ديوناً تجارية طويلة الأجل في عامي 2016 و2017 بلغت 8.1 مليارات دولار و14.8 مليار دولار على التوالي، وبلغت نسبتها 100% من إجمالي الدين السيادي الكويتي، في حين لم تقترض خلال الأعوام الثلاثة التالية وهي 2018 و2019، و2020 بسبب انتهاء قانون الدين العام والمعارضة التي تواجهها الحكومة من قبل مجلس الأمة، فيما قدرت الوكالة أن تتمكن الكويت من اقتراض 3.3 مليارات دولار في عام 2021.

وفي أواخر أبريل الماضي، قالت «ستاندرد آند بورز» إن الكويت هي الدولة الوحيدة بين دول الخليج الأربع الرئيسة المنتجة للنفط في منظمة (أوبك) التي ستشهد ارتفاعاً في سعر التعادل المالي لنفطها في 2021؛ وذلك بسبب مشاكلها المالية ليصل إلى 69 دولاراً للبرميل متجاوزاً نظيره في 2020 المُقدر بنحو 60 دولاراً للبرميل.

وقامت الوكالة في منتصف يوليو الماضي بتخفيض إضافي للتصنيف السيادي للكويت إلى المرتبة (+A) من المرتبة (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية؛ وذلك في ضوء عدم وجود استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

«النقد الدولي» و تسريع الإصلاحات

بدوره، كان لصندوق النقد الدولي العديد من التعليقات على الاقتصاد الكويتي خلال عام 2021؛ حيث أكد الصندوق في مطلع العام على ضرورة أن تلتزم الكويت بتسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط.

