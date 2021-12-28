8.9 % ارتفاعاً في احتياطي الكويت لدى «صندوق النقد»

مال وأعمال

ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة 8.9%؛ بقيمة 19.1 مليون دينار ليصل إلى 233.9 مليون دينار، بالمقارنة مع 214.8 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2020. ووفقا لتقرير لـ «مباشر» بحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فقد حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى «صندوق النقد» في أكتوبر الماضي على مستواه نفسه في سبتمبر 2021، فيما يبقى مستوى الاحتياطي الذي تحقق في يوليو الماضي والبالغ 236.5 مليون دينار هو القياسي لدى الصندوق.

ويتكون وضع الاحتياطي لدى الصندوق من شريحة الاحتياطي؛ أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من «صندوق النقد» خلال مهلة وجيزة، ومديونية على الصندوق (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددهم 189 بلداً.

