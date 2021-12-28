30.4 مليون دينار تداولات البورصة

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها أمس، على ارتفاع مؤشر السوق العام 1.38 نقطة ليبلغ مستوى 7026.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المئة.

وتم تداول 151.3 مليون سهم عبر 6273 صفقة نقدية بقيمة 30.4 مليون دينار (نحو 100.4 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.68 نقاط ليبلغ مستوى 5838.74 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.1 من خلال تداول 101.7 مليون سهم عبر 3585 صفقة نقدية بقيمة 10.9 ملايين دينار (نحو 36 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 4.43 نقاط ليبلغ مستوى 7635.83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 من خلال تداول 49.6 مليون سهم عبر 2688 صفقة بقيمة 19.4 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 10.66 نقاط ليبلغ مستوى 6076.62 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.18 من خلال تداول 67.5 مليون سهم عبر 1891 صفقة نقدية بقيمة 8.1 ملايين دينار (نحو 26.7 مليون دولار). وكانت شركات (امتيازات) و(أجوان) و(المنار) و(الرابطة) و(أصول) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(جي إف اتش) و(أهلي متحد) و(وطني) و(استثمارات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(سكب ك) و(السورية) و(الأنظمة) و(فجيرة ا) الأكثر انخفاضا.

