سندات الدول الناشئة الأفضل أداءً عالمياً

مال وأعمال

كان من المفترض أن تتراجع سندات الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، بسبب تحرك البنوك المركزية نحو سحب حزم التحفيز، لكن في المقابل، سجلت سندات الدول النامية أفضل أداء على مستوى سوق الدين العالمي.

وتصدّرت السندات السيادية لجنوب أفريقيا، والصين، وإندونيسيا، والهند، وكرواتيا قائمة إصدارات 46 سوقاً حول العالم في عام 2021، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ» حتى 23 ديسمبر.

وتمكنت تلك السندات من التفوق على القفزة التي شهدتها سندات الخزانة الأميركية خلال العام الحالي التي تعد الأكبر منذ عام 2013، والتي أحدثت صدمة قوية كانت كفيلة بإحداث تغيير في صفقات الشراء التي تعتمد على تداول سندات وأسهم الأسواق الناشئة وفقاً لفروق العملات.

وأظهر مؤشر منفصل لـ «بلومبيرغ» تراجع أداء إجمالي سندات الأسواق الناشئة 1.4% في عام 2021. ولكنَّ الأداء يبقى أفضل بكثير مقارنة بفترة ما يسمى بنوبة الغضب عام 2013 حينما ألمح «الاحتياطي الفيدرالي» وقتها إلى خفض مشتريات الأصول، وهو ما نتج عنه تراجع سندات الأسواق الناشئة بنسبة 3.8% على مدار العام بعدما انخفضت 11% من أعلى مستوى سجلته في مايو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وقال شافالي ساشديف رئيس الدخل الثابت والعملات والسلع لآسيا في «بي إن بي باريبا لإدارة الثروات» في سنغافورة، إنَّ التوزيعات وفروق أسعار الفائدة «ستلعب دوراً قوياً» في قرارات الاستثمار في بيئة التشديد النقدي خلال العام 2022. وأضاف ساشديف: « لتحقيق ذلك؛ سيتم الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة بطريقة تفضيلية بدلاً من إطالة المدة أو اتباع استراتيجية خفض منحنى العائد».

واحتلت سندات جنوب أفريقيا المرتبة الأولى عالمياً هذا العام بعائد بلغ 8.6% برغم ظهور سلالة «أوميكرون» لأول مرة هناك في نوفمبر. كما ارتفعت السندات الصينية 5.6%، تليها إندونيسيا بنسبة 5.2%، ثم الهند 2.7% وكرواتيا 1%.

وشهدت المجر وبيرو وتشيلي أكبر التراجعات، وتزامن ذلك مع رفع البنوك المركزية في الدول الثلاث أسعار الفائدة خلال العام.

