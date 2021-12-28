2021.. نشاط مميَّز للقطاع الشرعي في «بوبيان»

مال وأعمال

اختتم القطاع الشرعي في بنك بوبيان عام 2021 بمجموعة من النجاحات التى تواكب ما حققه البنك من انجازات ونجاحات لتستمر مسيرة القطاع في خدمة عملاء البنك والمساهمين وجميع الموظفين بما يحقق الأهداف المرجوة من نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وترسيخ تعاليم الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية. وقال مساعد المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي في البنك الشيخ فوازمشاري الكليب لم يعد القطاع الشرعي بجميع أفرعه مجرد أداة لرقابة أعمال المؤسسة بل أضحى مساهما رئيسيا في جميع المنتجات والخدمات التى تقدمها وجميع الأنشطة التى تقوم بها والعمل المستمر على تطويرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة السمحاء. وأضاف مع التطورات المتلاحقة في عالم الخدمات المصرفية خاصة ما يتعلق بتطور التقنيات والانتشار المذهل للخدمات الرقمية فقد فرضت تحديات جديدة وكبيرة أمام القطاع الشرعي الذي بات عليه مواكبة هذه التطورات والسعي الى الاستفادة منها دون الاخلال بأحكام الشريعة. ونوه الكليب في هذا الاطار الى اطلاق بنك بوبيان لأول بنك اسلامي رقمي عالمي من لندن وهو بنك NOMO والذي يعتبربمثابة تحدٍ كونه بنكاً يخضع للسلطات الرقابية البريطانية وفي ذات الوقت اسلامي وهو ما فرض تحديات كثيرة أمام هيئة الرقابة الشرعية تم بحمد الله تجاوزها جميعا.

واضاف نفخر بتجربة بنك NOMO كونه الاول على مستوى العالم الذي يجمع بين الخدمات الرقمية وبين خضوعه لاحكام الشريعة وهو انجاز يحسب للصناعة المصرفية الاسلامية عموما والكويتية على وجه الخصوص.

وِأشار الكليب الى أهمية تطوير موارد البنك البشرية من العاملين في القطاع الشرعي حيث حرص بوبيان على تطوير موظفيه مع العمل على استيفاء موظفي القطاع متطلبات البنك المركزي والحصول على شهادة المدقق الشرعي المقدمة من معهد الدراسات المصرفية تحت رعاية البنك المركزي ، والدورات الشرعية التابعة لهيئة أسواق المال.

ونوه الكليب الى أن برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد يعتبر أحد برامج مبادرة كفاءة التى أطلقها قبل سنوات بنك الكويت المركزي لتعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وسعيا من البنك المركزي لاستمرار إلى ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.

كما نظم قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان ورشة عمل تتعلق بموضوع كيفية احتساب زكاة الودائع، حيث شارك فيها مجموعة من العلماء والفنيين المختصين من داخل وخارج الكويت.

واشار الكليب الى أن التدريب لا يقف فقط عند موظفي البنك بل يتعداه الى خارج البنك حيث تم خلال عام 2021 تنظيم دورة تدريبية على مرحلتين لمجموعة من شباب الكويت لاتمام شهادة المدقق الشرعي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ضمن مبادرة كفاءة التى أطلقها بنك الكويت المركزي قبل فترة لدعم الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي الكويتي ورفع كفاءتها وزيادة خبراتها لمواكبة التطورات الراهنة.

وأضاف يحرص بنك بوبيان على دعم المجتمع من خلال تأكيد دوره كبنك اسلامي سعيا منه لتطوير ودعم العمل المصرفي الاسلامي بما يحقق أهداف الصيرفة الاسلامية نحو المزيد من التوسع المحلي والاقليمي والعالمي.

وأوضح الكليب أن الدورة جاءت ضمن السعي الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية نحو تعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علمياً وعملياً في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي.

من ناحية أخرى قال المدير التنفيذي بادارة التدقيق الشرعي في بوبيان الشيخ خالد عبدالعزيز المطوع مع التطورات التى شهدها البنك في السنوات الاخيرة وبعدأن أصبح بمثابة مجموعة تتكون من الكثير من المؤسسات أصبح لزاما على القطاع الشرعي مراقبة ومتابعة جميع أعمال أعضاء المجموعة.

ونوه الشيخ المطوع الى قيام القطاع في هذا الاطار بمراجعة الأنشطة والمنتجات المقدمة وإبداء الرأي فيها، ويتولى قطاع التدقيق الشرعي عمليات التدقيق عليها للتأكد من مطابقتها لقرارات الهيئة الشرعية. وضرب المطوع المثال بقيام شركة بوبيان كابيتال بتقديم خدمة قوائم الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية من خلال برنامج بوبيان للتداول ، وذلك في السوق الكويتي والخليجي والأسواق العالمية .

مسابقة رتل

خلال العام 2021 نظم قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان مسابقة رتل مع بوبيان السابعة والتي تقام سنويا في شهر رمضان المبارك حيث شارك فيها أكثر من 700 مشارك ومشاركة بجوائز تجاوزت 7500 دينار .

وقال المدير الاول بادارة التدقيق الشرعي الشيخ الدكتور محمد جاسم البراك حرصنا في بنك بوبيان على استمرار المسابقة وعدم انقطاعها في عامي 2020 و 2021 رغم الظروف التى مرت بها الكويت والعالم بسبب وباء كوفيد 19 حيث تمت إقامتها باستخدام مختلف وسائل التواصل عن بعد وهو ما ضاعف من الجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالقطاع. وأضاف أن أبرز ما يميز المسابقة أنها تعتبر الاكبر على مستوى الكويت خلال شهر رمضان المبارك سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث الجوائز التى تقدم لجميع الفائزين.

وحول الانشطة خارج الكويت قال الشيخ البراك ان البنك ومن منطلق دعمه لصناعة الصيرفة الاسلامية قام برعاية مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية للهيئات الشرعية، والذي أقيم في البحرين بعنوان ترسيخ أسس التمويل الإسلامي في حقبة ما بعد كوفيد من خلال تطوير معايير وأطر تنظيمية متينة في مطلع ديسمبر الحالي بمملكة البحرين حيث تعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية من أبرز الهيئات التي ترعى المؤسسات والبنوك الاسلامية في العالم.أعضاء الهيئة الشرعية في البنك الشيخ الدكتورعبدالعزيز القصار – رئيسا الشيخ الدكتور عصام العنزي – نائب الرئيس الشيخ الدكتور محمد الفزيع الشيخ الدكتور على الراشد شهادة الدكتوراه في عام 2021 كان لكوادر القطاع البشرية انجازات على المستوى الشخصي من بينها حصول الشيخ د. محمد جاسم البراك على درجة الدكتوراه من جامعة Heriot Watt University بعنوان دراسة مقارنة للتمويل العقاري بين البنوك الإسلامية والتقليدية في دولة الكويت، كما حصل المدقق الشرعي سليمان زكي العثمان على شهادةCIA وبذلك يكون المدقق الشرعي الاول في الكويت الحائز على هذه الشهادة المهنية. كتاب فتاوى يعتبر كتاب فتاوى الذي اصدره القطاع مرجعا مهما في المصرفية الاسلامية، لا سيما للباحثين والمتخصصين المهتمين بالمعاملات المصرفية الإسلامية، حيث تضمن الكتاب ما يزيد على 350 فتوى تتعلق بالمنتجات المصرفية، والكتاب سهل التناول على موقع البنك، وقد قام البنك بتوزيعه على المهتمين والمتخصصين داخل وخارج الكويت.

