أسعار النفط تتأثر سلباً بإلغاء آلاف رحلات الطيران

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، بعد تشديد قيود حول العالم لمواجهة تفشي متحور أوميكرون، شملت إلغاء أو تأجيل آلاف رحلات الطيران حول العالم.

كذلك، يشهد الجزء الغربي من الولايات المتحدة، أجواء شديدة البرودة، دفعت نحو تأجيل وإلغاء مئات الرحلات الأخرى، يوميا، منذ الجمعة الماضي، وسط فوضى تشهدها بعض المطارات الأميركية. و تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 0.38% أو 29 سنتا إلى 75.50 دولارا للبرميل. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، تسليم فبراير، بنسبة 1.37% إلى 72.76 دولارا للبرميل.

وألغت شركات طيران عالمية أو أجلت، آلاف الرحلات المجدولة يومي الجمعة والسبت، بسبب قيود متزايدة تفرضها الدول، لمنع تفشي متحو أوميكرون وأسباب أخرى مرتبطة بالطقس السيئ غرب الولايات المتحدة.

وأورد موقع فلايت أوير (FlightAware) الملاحي، المتتبع لرحلات الطيران المدنية والتجارية حول العالم، أن 8 آلاف رحلة جوية أخرى أجلت حول العالم، بسبب القيود المتزايدة من قبل الدول، لمنع تفشي متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

