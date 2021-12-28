اليابان.. خطوة للسحب من مخزون النفط

مال وأعمال

أعلنت اليابان عن خطوة في طريق السحب من مخزوناتها الاستراتيجية للنفط، في ظل تنسيق مع دول أخرى أعلنته في وقت سابق، على ضخ كميات من مخزوناتها الاستراتيجية بهدف كبح زيادة الأسعار. وعرضت وزارة التجارة في بيان بيع كمية من خام عمان من الاحتياطي الاستراتيجي في منطقة شيبوشي، على أن يسلم خلال الفترة من شهر مارس إلى يونيو القادم. ولم يحدد العرض حجم الصفقة، ولم يذكر سببا لبيع الخام، ولم يؤكد أنَ ذلك الطرح هو جزء من مبادرة تقودها الولايات المتحدة. وكانت إدارة بايدن بدأت طرح أول دفعة من 50 مليون برميل تعهدت بضخها من الاحتياطي بفترة ليست طويلة بعد إعلان التنسيق على ضخِ الخام من الاحتياطيات فيأواخر نوفمبر الماضي. وقالت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، إنَها ستبدأ ضخ الخام ومنتجاته من احتياطياتها الاستراتيجية في الشهر المقبل، برغم أنَ دولا أخرى ذُكرت كمشاركة في هذه الخطة – من بينها الصين والهند – لم تتخذ أي خطوة حتى الآن. وهناك دلائل حاليا على تراجع الطلب على النفط في آسيا، على خلفية الانتشار السريع لسلالة «أوميكرون» المتحولة من فيروس كورونا.

