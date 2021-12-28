أكبر منصة عملات مشفرة في العالم تحصل على رخصة خليجية

مال وأعمال

حصلت «بينانس هولدينغز» (Binance Holdings) على موافقة مبدئية من البنك المركزي البحريني للعمل في المملكة كمزود لخدمة الأصول المشفرة، وفقا لبيان صادر عن الشركة. ولا تزال «بينانس»، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، بحاجة إلى إتمام عملية تقديم الملفات بشكلٍ كامل.. وسيتم ذلك «في الوقت المناسب»، بحسب ما كشف عنه تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بينانس» في رسالة بريد إلكتروني إلى بلومبرغ. وفي حال نجاح «بينانس» بالحصول على الترخيص الكامل، ستكون هذه بمثابة أول موافقة من جهة تنظيمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنالها «بينانس»، في وقتٍ تحاول البورصة توسيع تواجدها الإقليمي، لاسيما في الخليج، حيث يستعد المسؤولون التنفيذيون لإنشاء مقر رئيسي محتمل.

