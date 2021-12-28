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مال وأعمال

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«أباتشي» تستثمر 3.5 مليارات دولار للتنقيب عن النفط في مصر


وقعت مصر اتفاقية مع شركة «أباتشي» الأميركية، للتنقيب عن النفط في مناطق الصحراء الغربية بإجمالي استثمار لا يقل عن 3.5 مليارات دولار، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية. يأتي الاتفاق «في إطار التوجه الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج، ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار». ويبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء كان محليا أو من قبل المستثمرين الأجانب، في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، وفقا لبيانات وزارة البترول المصرية. وقفزت فاتورة دعم المواد البترولية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 بنسبة %76 في مصر لتصل إلى 6.9 مليارات جنيه، مقابل 3.9 مليارات جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021، والتي تتمثل بشكل أساسي في دعم البوتاغاز.


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