بوشهري: تأثير سلبي لقانون الإفلاس

مال وأعمال

قال رجل الاعمال حبيب بوشهري، انه عند دخول قانون الافلاس رقم 71- لسنة 2020 حيز التنفيذ، هل سيكون هناك تعارض بتطبيق نطاق القانون؟ وهل تاثيره سلبي على المجتمع؟ حيث تم الغاء مواد قانون المرافعات من 292 الى 296 في قانون الافلاس بشكل عام وهي مواد نظمت حبس المدين.

واضاف «علما بان نظام تطبيق قانون الافلاس في الباب الثاني الماده 2 يسري على من يحمل (صفة التاجر) ولكن فعلا طبق على الجميع».

وتابع «حيث كان الضبط والاحضار اكثر اجراء فعاليه لسداد الديون والآن تم الغاء صلاحيات ادارة التنفيذ بتقسيط المبالغ حيث كان حبس المدين اكثر رادع لاصحاب النفوس الضعيفة ولكن بعد الغائه سيكون هناك تقاعس واهمال وصعوبة بتحصيل الديون وسيأثر ذلك على المجتمع بسبب الخلافات الماليه بين الافراد لعدم سداد الديون».

وناشد بوشهري الجهات المختصة باعادة النظر كما نتمنى الغاء الماده الخامسة من قانون الافلاس بشكل عام لتاثيرها السلبي على الدائنين والمجتمع.

وعلي الجهات المختصة ان تعيد دراسة ما سبق وما الاضرار التي قد يتسبب بها هذا القانون ومنا الى من يهمه الامر.

