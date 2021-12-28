أين تستثمر أموالك في عام 2022؟

مال وأعمال

شهد عام 2021 العديد من الأمور التي قد تكون مفيدة في استنباط الهوية الاستثمارية والفرص في 2022، حيث تنوعت هذه السمات بين العوائد الكبيرة في سوق الأسهم وتحديداً في الولايات المتحدة، وبعض الأسواق الأوروبية، والقليل من الأسواق الناشئة، فضلاً عن الافراط في التقييمات، والتضخم القياسي.

وشملت السمات مشكلات سلاسل التوريد، ونقص العمالة، وتمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسته التوسعية والتي اغرقت الاقتصاد الأميركي بالسيولة، حتى نوفمبر الماضي، فضلاً عن سلالتين جديدتين من فيروس كورونا.

فيما تبدو السمة الرئيسة لعام 2022، قبل بدايته، ان الاقتصاد والأسواق سيواصلان النمو ولكن بوتيرة ابطأ، وقد يمتد الأمر حتى الى التضخم. ولتحديد رؤية صحيحة حول العام الجديد، جمعت «العربية.نت»، العديد من وجهات النظر حول مستقبل الاستثمار في الأسواق والفرص التي ستكون متاحة، والتي قد تختلف حسب طبيعة الاقتصاد المحلي والأوضاع الاقتصادية لكل بلد، الا ان العديد منها سيكون متشابهاً ويمكن القياس عليه.

أسعار الفائدة

يبدو ان العديد من البنوك المركزية عالمياً تتجه نحو بيئة من اسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة موجة التضخم التي تضرب الاقتصاد، يأتي ذلك، بعد ان نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، استطلاع اعضائه حول مستقبل اسعار الفائدة فيما يعرف باسم «Dot Plot»، والذي بين ان هناك توجها لرفع اسعار الفائدة 3 مرات لعام 2022 كل منها سيكون بمقدار 25 نقطة اساس، و3 مرات اخرى في 2023 بنفس النسبة، ومرتين في عام 2024، ليصل اجمالي زيادات اسعار الفائدة المرتقبة الى 200 نقطة اساس. توقعات بنمو ابطأ على الجانب الآخر، كشف استطلاع رأي لأكبر مديرين اصول في اوروبا وآسيا والولايات المتحدة، والذي شمل اكثر من 106 شركات عالمية لادارة الأصول اجرته «بلومبيرغ»، الأسبوع الماضي، ان العديد من الاستراتيجيين يتوقعون الا تواكب الزيادة في اسعار الفائدة الزيادات في التضخم، ما يعني ان العوائد الحقيقية على السندات المعدلة حسب التضخم ستظل منخفضة للغاية لجعلها بديلاً قابلاً للاستثمار مقابل الأسهم.

التجارة الإلكترونية

سرع وباء كورونا من الاتجاه نحو التجارة الالكترونية بصورة كبيرة، نظراً لملائمتها بشكل اكبر لعمليات التسوق في ظل الاغلاقات، وشكلت مبيعات التجارة الالكترونية 4.2% فقط من اجمالي مبيعات التجزئة الأميركية في الربع الأول من عام 2010، وهي النسبة التي ارتفعت الى اكثر من 13% في الربع الثالث من عام 2021، وفقاً لحسابات شركة البيانات الألمانية «Statista».

وفقاً لتقرير اتجاهات عام 2020 الصادر عن منتدى الاستثمار المستدام والمسؤول، زادت الأصول تحت الادارة المستثمرة في اصول مستدامة، بنسبة 42% بين عامي 2018-2020، ومثلت 33% من جميع الأصول الأميركية الخاضعة للادارة في نهاية عام 2020.

أسهم القيمة

يتفق معظم مديري الأصول، على ان الاستثمار في الشركات الصغيرة او المتداولة بأدنى من قيمتها الحقيقية ستمثل فرصاً واعدة خلال 2022، مع ضرورة التركيز على الشركات التي لديها سجل من سياسة توزيع الأرباح.

ووفقاً لصناديق هارتفورد، بلغ متوسط مساهمة ارباح توزيعات الأسهم 41% من اجمالي العائد لمؤشر S&P 500 في الفترة من 1930 الى 2020.

التكنولوجيا

تعد التكنولوجيا فرصة لا تموت، حيث تنمو المجتمعات بسرعة كبيرة خاصةً في عمليات التحول التكنولوجي وهو الأمر الذي يمثل ثروة كبيرة على المدى الطويل، بغض النظر عن بعض التقلبات التي قد تواجه مثل هذه الشركات في الأجل القصير.

