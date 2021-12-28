الدهيم: منتجات جديدة في «سيزنز إكسبو 2021»

مال وأعمال

واصل معرض «سيزنز إكسبو 2021» الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي فعالياته التي تستمر حتى الأول من شهر يناير المقبل في منطقة مشرف بأرض المعارض مستقبلا المئات من الزائرين يوميا لشراء المنتجات المعروضة من الأزياء والساعات والعطور ومواد التجميل والإكسسوارات وسط مشاركة حشد من شركات المحلية والخليجية ووكلاء أكبر الماركات العالمية.

وشهد المعرض التي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي تسابقا واسعا من قبل الشركات والمشاركة فيه بطرح آخر منتجاتهم عبر عروض وخصومات تتناسب مع جميع متطلبات الزوار في أجواء تسوق مميزة خاصة مع قرب عطلة رأس السنة كما لقى المعرض إقبالا من الزوار خاصة محبي أحدث الموضات العالمية من ملابس وساعات واكسسوارات.

من جهتها قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم أن المعرض يشهد حاليا تسابقا كبيرا من قبل الشركات بعروض وخصومات كبيرة تلائم جميع الاذواق حيث تتسابق الشركات في طرح منتجات جديدة سواء للرجال أو النساء والأطفال بأسعار تنافسية.

وأضافت أن المعرض سيشهد فعاليات مميزة خاصة مع قرب عطلة رأس السنة بالاضافة إلى عمل الشركات على تقديم عروض مذهلة داعية جميع المهتمين بإقتناص الفرص للشراء نظرا لإنخفاض الاسعار والاستفادة منها.

وأشارت إلى الخيارات الواسعة التي يقدمها معرض «سيزنز إكسبو 2021» عبر بوابة العروض والخصومات والتعرف على المنتجات الجديدة المقدمة من الشركات المحلية أو الخليجية ووكلاء الماركات العالمية في المعرض كالساعات و الأزياء والعطور ومواد التجميل وكل ماتحتاجه الأسرة.

وأفادت الدهيم بأن شركة معرض الكويت الدولي قامت بتوفير جميع الاحتياجات والتسهيلات للزوار سواء من ناحية التنظيم والأمن والسلامة وتوفير جميع سبل الراحة فضلا عن إقامة أماكن مخصصة لألعاب الأطفال.

وأكدت أن شركة معرض الكويت الدولي حريصة على إقامة هذا النوع من الفعاليات وتلبية إحتياجات الزوار خاصة مع المناسبات كعطلة رأس السنة والمناسبات الاخرى إذ تشكل للمهتمين فرصة جيدة لاقتناص المنتجات بأسعار مناسبة وتشكل لهم فرصة للتسوق وقضاء أجمل الأوقات.

وذكرت أن المعرض يعد فرصة مثالية أيضا ومنصة لعرض آخر المنتجات المتنوعة مابين عروض وخصومات كبيرة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع العطور أو الملابس والساعات ومنتجات آخرى عالية الجودة لضمان تلبية كافة الأذواق.

كما أكد عدد من المشاركين والرعاة لمعرض «سيزنز إكسبو 2021» أهمية مشاركتهم في هذا الحدث بإعتباره فرصة مناسبة لطرح منتجاتهم التجارية من العود والبخور والمرشات والصندل والعطور والمرشات بمواصفات عالية الجودة.

