الأسواق قلقة من تجدد «كورونا»

مال وأعمال

استقر الدولار مقابل العملات الرئيسة، في وقت كان المتداولون يدرسون حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعهد البنك المركزي الصيني بدعم الاقتصاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبدت العقود المستقبلية للأسهم اليابانية مستقرة، بعد أن أغلقت الأسهم الآسيوية بنهاية الأسبوع الماضي القصير على تباين بعدما وصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لأعلى مستوى على الإطلاق، وفي يوم الجمعة أُغلقت بعض أسواق الأسهم أو خُفِّضت ساعات عملها، وربما كانت أحجام التداول أقل من المعتاد بسبب الأعياد.

وفي الصين، تعهد البنك المركزي بمزيد من الدعم للاقتصاد الحقيقي يوم السبت، وقال إنَّه سيجعل السياسة النقدية أكثر استشرافاً ومرونة، وسط توقُّعات بالتيسير، إذ يؤدي تباطؤ قطاع العقارات إلى إضعاف النمو الاقتصادي.

كما يخطط المنظمون الصينيون لتطبيق تدقيق أكثر صرامة على إدراج الشركات المحلية في الأسواق الخارجية، ويعتزمون حظر تلك التي يمكن أن تشكِّل تهديداً للأمن القومي، في أحدث خطوة تتخذها بكين لقمع إدراج الأسهم في الخارج.

