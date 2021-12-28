4.8 تريليونات دولار إجمالي سوق الحلال سنوياً في العالم

مال وأعمال

اختتم «منتدى الأعمال البرازيلي- العالمي للحلال»، أول وأكبر منتدى أعمال حول قطاع الحلال مؤخراً جلساته بنجاح في مدينة ساو باولو البرازيلية. وأقيم الحدث النوعي بتنظيم من «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» بالشراكة مع «اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل» «فامبراس حلال، وبدعم من كل من «الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار «أبيكس- برازيل» و«بي. آر. إف» و«آيسبورت» و«بورتونايف». وشهد المنتدى حضور أكثر من 3000 شخصية منكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء

وأكّدت تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة البرازيلية، أهمية الإمكانات العالية التي تتمتّع البرازيل باعتبارها مورد رائد للمنتجات المعتمدة ضمن الأسواق العالمية،

بينما قدم أوسمار شحفة، رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، محاضرة استعرض خلالها الآفاق الواعدة والفرص الاستثنائية التي يزخر بها سوق الحلال في البرازيل.

وقال أوسمار شحفة: «حرصت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» علي دفع عجلة نمو وتنويع الأعمال البرازيلية، على تنظيم «منتدى الأعمال البرازيلي- العالمي للحلال» ليكون بمثابة منصة مثالية لتسريع مسيرة تنويع المنتجات البرازيلية الحلال ذات الجودة العالية، وتوسيع نطاق حضورها خارج الأسواق الحالية في العالمين العربي والإسلامي لتصل إلى كافة الدول حول العالم.

وجاء تنظيمنا للمنتدى النوعي في وقتٍ هام يفيد خلاله تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي بأنّ قيمة سوق الحلال تبلغ حوالي 4,8 تريليونات دولار سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار تنوع السوق إلى قطاعات حيوية أخرى مثل الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية والملابس والترفيه والسياحة والتمويل والخدمات المالية وغيرها».

وأضاف شحفة: «يتوقع التقرير أيضاً نمو نشاط السوق الإسلامية بنسبة 18% لتصل إلى 5.7 تريليونات دولار. وبالمقابل، ستسهم زيادة عدد السكان المسلمين، مع اتساع نطاق الاستثمارات في اقتصاد الحلال، أيضاً في تسريع وتيرة نمو السوق الإسلامية العالمية. وتماشياً مع الفرص الناشئة نتيجة الثورة الصناعية الرابعة والمبادرات المستدامة، أطلقنا في «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» مؤخراً منصة «إيلوس» ومبادرة «إيزي تريد» القائمة على تقنية «بلوك تشين»، في سبيل جعل سلسلة التوريد أكثر كفاءة مع تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.»

من جهته، قال علي الزغبي، نائب رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل «فامبراس حلال»: «تعد البرازيل حالياً واحدة من أبرز موردي المنتجات الحلال إلى العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما تحرص البرازيل على استكشاف الفرص لتسريع نمو وتنوع سوقها للمنتجات الحلال. ومن بين نقاط القوة التي يمتلكها قطاع المنتجات الحلال البرازيلي هي المبادرات والعمليات التي تلبي أعلى معايير الجودة.

