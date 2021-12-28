البلدي: «تقصي الحقائق» حول تعطيل «جنوب القيروان»

وطن النهار

في جلسة خرجت عن مسارها الطبيعي نتيجة المشادات التي حدثت في نقاش مشروع جنوب القيروان، واستثمارات الأندية والمطالبة بالتحقيق مع أحد قيادات البلدية، ونجحت حكمة وهدوء رئيس الجلسة عبدالله المحري في احتواء الموقف وإغلاق باب النقاش بشكل نهائي قبل أن يتطور الأمر في جدلية ألقت الضبابية على مسارها.

من جانب اخر وافق المجلس على تشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن الكتب المعطلة لمشروع جنوب القيروان، حيث تمت تزكية كل من الأعضاء حمد المدلج وحمدي نصار ومحمد الرقيب، لعضوية اللجنة، كما تقدم 12 عضوا بطلب وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50%.

واستخدم المجلس المادة 25 ضد معارضة الوزير لقرار البلدي المتعلق، في إعادة تنظيم احد العقارات التابعة لاحدى الشركات في منطقة الفحيحيل. كما استخدم المادة 25 في جانب اخر يتعلق بمعارضة الوزير حول قرارات البلدي على طلب أهالي منطقة مشرف بمد الشارع الخامس لتسهيل حركة الدخول والخروج الى الشارع الرئيس.

ووافق على طلب وزارة المالية بشأن تخصيص قسيمة في منطقة شرق لمصلحة جهاز متابعة الأداء الحكومي، وعلى طلبات وزارة الأشغال بشأن مواقع خزانات المياه المعالجة ضمن مشروع توسعة الصرف الصحي بمنطقة علي صباح السالم والأعمال المكملة لها.

وأصدر البلدي بيانا حول تردي الوضع المروري في المدينة الجامعية في الشدادية، داعياً الإدارة الجامعية لاتخاذ أقصى التدابير للضبط المروري، كما أصدر بيانا حول تردي الوضع المروري في المدينة الجامعية في الشدادية ويقرر مخاطبة الادارة الجامعية لاتخاذ اقصى التدابير للضبط المروري.

شرطة جامعية

وحول الحرم الجامعي وقضية المرور في جامعة صباح السالم في الشدادية قال العضو مشعل الحمضان، لا يمكن لوزارة الدخول داخل الحرم الجامعي ليتم السماح بتنظيم العملية المرورية، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقدمت بأقتراح تشكيل شرطة جامعية بأشراف الداخلية، ووضع كاميرات لمتابعة الوضع ورصد السرعة.

بدوره قال العضو حمود عقله، انه لا يمكن السكوت عن حادثة الدهس التي تعرضت لها احدى الطالبات سابقا، مؤكدا أن المجلس سيبذل قصارى جهده حيال هذا الموضوع.

وعبر الأعضاء عن بالغ قلقهم من الوضع المروري المتدهور داخل المدينة الجامعية بالشدادية، حيث يلاحظ حالة من عدم الالتزام بالقواعد المرورية داخل شوارع المدينة الجامعية في غياب شبه تام للضبط المروري داخل الحرم الجامعي.

وحذروا من تكرار مأساة حادثة دهس احدى الطالبات مقابل الحرم الجامعي في الخالدية، حيث تابع الأعضاء وقتها مع الإدارة الجامعية تداعيات تلك الحادثة المأساوية وتعهد مسؤولو الجامعة في ذلك الوقت باتخاذ تدابير الضبط المروري هناك.

وأهاب الأعضاء بالإدارة الجامعية باتخاذ اقصي تدابير الضبط المروري داخل المدينة الجامعية بالشدادية، ووضع كاميرات المراقبة، ووضع نقطة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتحرير المخالفات، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق كل التوصيات للدراسات المرورية التي نصت عليها قرارات المجلس البلدي السابقة الخاصة بتصاميم المدينة الجامعية بالإضافة للتوصيات التشغيلية حرصا على سلامة الجميع.

لائحة التخصيص

وحول مشروعية استثمارات الأندية في مناطق السكن الخاص والنموذجي، قال العضو مشعل الحمضان تقدم اهالي كيفان، بطلب سابقا، مستغربا لماذا لم يتم التفاعل مع شكوى اهالي كيفان، وتفاعلوا مع قضية اتحاد كرة القدم في منطقة العديلية، وطالب الحمضان ان يتم التعامل مع المناطق بمسطرة واحدة.

بدوره، قال العضو عبد السلام الرندي، حضرنا دعوة أهالي منطقة العديلية، مؤكدا أن أي جهة متى ما أرادت البوابة، فالمجلس البلدي من خلاله يتم تنظيم الاستثمار في الأندية، لاسيما أن هناك من يستغلون لائحة التخصيص، فالاتحاد ليس له حق التخصيص، وهذا التجاوز على صلاحيات المجلس البلدي، واشار الى عتبه على البلدية بعدم رجوعها، إلى المجلس البلدي وهناك علامات استفهام كثيرة.

بدوره، قال العضو عبد العزيز المعجل، انه لم يتم النظر الى موضوع كيفان، وكذلك العديلية واصبحت البيوت ليست اماكن للسكن، والتي من المفروض ان تكون هي للسكينة والهدوء.

واكد أن العديلية فيها جامعة وتطبيقي واندية واتحاد كرة قدم، ومعارض مؤقتة في الحدائق.. مع العلم ان الـ 14 تم وضعهم في اماكن سكنية.

وحول تشكيل لجنة في جنوب القيروان.. قال العضو مشعل الحمضان عندما يتم التعمد من قبل الجهاز التنفيذي في تأخير كتاب عدة اشهر ويتم استلامه في شهر 4 الماضي لن نسكت وسيتم، محاسبة الاعضاء انفسهم الذين طالبوا التحقيق مع قيادات البلدية.

واوضح ان الكل يعلم ليس لدينا تحقيق ولماذا لم يتم عمل لجنة تقصي حقائق، مع المدير المذكور، الذي لم يضع ردود الجهات.. المعنية.

وقال نائب المدير العام في البلدية سعد المحيلبي، نتحفظ على بعض الالفاظ التي وردت في مداخلة العضو المحترم.

ورد الحمضان لا اسمح بمخاطبتي بهذه الطريقة، ويجب الحديث مع الاعضاء بشكل يليق بهم وكل شخص يعرف حده. وتمت مداخلة للعضو د. علي بن ساير بأنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، ونكن كل التقدير والاحترام للاخوة في البلدية، فيما استنكر العضو مشعل الحمضان حديث بن ساير قائلا إن الموضوع ليس شو إعلامي وفزعة وارتقوا بالحوار من أجل الوطن والمواطنين.

إجراء حازم

من جهته، علق العضو حمد المدلج، قائلا انه من الممكن ان يكون الامر متعمدا او سقط سهوا فيما يتعلق بعدم ادراج الكتب الواردة ويجب اخذ اجراء حازم في هذا الامر بعيدا عن الخلافات الشخصية، داعيا الى ضرورة عدم التصعيد والخلاف بين الاعضاء.

وقال إننا اول من طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من المتسبب في عدم ادراج ردود الجهات،مؤكدا ان الهم الاول والاخير لجميع اعضاء المجلس البلدي هو اقرار ارض جنوب القيروان وهي اجماع من قبلهم.

وافاد العضو حمود عقلة انه لم يصدر اي تحقيق مع الأمانة او الامين العام مع الواقعة، موضحا انه نقدر ردود الامانة والامين العام والواقعة متعلقة في قضايا فساد.

واشار الى انه طلب التحقيق عدم ادراج كتاب التعليم العالي، مبينا اننا لا نتكلم عن اشخاص بل وقائع.

من جانب آخر وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للبيئة بشأن إنشاء حواجز صخرية وإسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم منطقة المسيلة، وأبقى على الجدول السؤال المتعلق بتدوير شركات النفايات، كما انه لم يكتف بالرد على السؤال المقدم من العضو حمود عقلة بشأن تحقيق الاستدامة المالية في البلدية، وسؤال العضو المهندسة مها البغلي بشأن عقود النظافة. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بشأن تخيص الموقع رقم 17 في منطقة ميناء عبدالله من نشاط تخزين سيارات إلى نشاط التخزين العام بنوعية المغطى والمكشوف. كما وافق على طلب الهيئة العامة للرياضة بتخصيص موقع نادي الفروسية في منطقة الجليعة، مع إلغاء بند «5» الخاص في المساحة والإبعاد كما وافق على طلب شركة المشروعات السياحية الموافقة على إقامة محطة وقود بحرية ضمن نادي الفحيحيل البحري بمنطق الفحيحيل الواجهة البحرية، فيما حفظ المجلس مشروع مسلخ مركزي وسوق ماشية للمواشي في مدينة صباح الأحمد السكنية يخدم المناطق الجنوبية.

ووافق المجلس على طلب وزارة الأشغال بشأن مواقع خزانات المياه المعالجة ضمن مشروع توسعة الصرف الصحي بمنطقة علي صباح السالم والإعمال المكملة لها، كما وافق على تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسة، في شرق الرقة قطعة 8، ووافق على إضافة أنشطة تجارية بمشروع منتزة السالمية البوليفارد، كما وافق على تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بمواقف السيارات السطحية المخصصة لمبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي، ووافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية نقل الإشراف على ممشى الواحة وملاعبه في منطقة مشرف من وزارة الأشغال العامة إلى جمعية مشرف التعاونية، ووافق كذلك على مقترح العضو د. حسن كمال بشأن استحداث التفاف فوقي في منطقة الدسمة السكنية، وعلى طلب وزارة المالية بشان تخصيص قسيمة بمنطقة شرق لصالح جهاز متابعة الآداء الحكومي، كما وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية إقامة جور لتبديل الزيوت لفرع كهرباء السيارات وتصليح الإطارات، بجانب مركز ضاحية المنصورية في القطعة رقم 2، واحال المجلس كل اقتراحات الاعضاء والشكاوى إلى الجهاز التنفيذي في البلدية.

