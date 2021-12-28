تحرير 9 مخالفات و3 إنذارات في «مبارك الكبير»

وطن النهار

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في أفرع البلدية بالمحافظات، أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ جوله ميدانية لمفتشي فريق الطوارئ بمنطقة غرب ابوفطيرة الحرفية على جميع الأنشطة التجارية بالمحلات والأسواق الموازية للتأكد من إلتزام المحلات بلوائح ونظم البلدية إلى جانب التأكد من التزامهم باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لتحقيق المناعة المجتمعية فضلا عن رصد مخالفات البناء. وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري بأن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي على جميع الأنشطة التجارية بالمحلات والأسواق الموازية أسفرت عن تحرير مخالفه إضافة شاشة إعلانية بدون ترخيص من البلدية،تحرير 7 مخالفات فضلا عن توجيه 3 إنذارات بناء. وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مؤكدا بعدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين للاشتراطات الصحية وأنظمة ولوائح البلدية من قبل مفتشي الفريق الرقابي.

