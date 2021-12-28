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3 سنوات جديدة «حبساً» للسجين النصاب

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس السجين النصاب 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وسرقة أموال منهم.
والجدير بالذكر أن محكمة التمييز قد قضت في وقت سابق بحبس السجين النصاب 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد اتهامه بانتحال صفة شيخ ورجل أعمال ونصبه على أحد المشاهير في السوشيال ميديا. يذكر ان المتهم قام بعمليات النصب والاحتيال من داخل زنزانة السجن، منتحلا شخصيات بارزة من أسرة الحكم، وينتحل شخصيات رجال أعمال، واستطاع النصب على مشاهير وفاشينستات وحجز طائرة خاصة لإحدى الشخصيات النسائية، بعد أن وعدها بالزواج، كما كان يقوم عبر مساعدين له بإعطاء هدايا ثمينة لمن يريد أن ينصب عليهم.


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