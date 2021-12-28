«الجامعة العربية» تشيد بدور الكويت الفعَّال في منظومة حقوق الإنسان

وطن النهار

انطلقت أعمال الدورة الـ18 للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة التقرير الدورى الأول للكويت كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربى لحقوق الإنسان.

وكانت الكويت تقدمت بتقريرها الدوري الأول في وقت سابق، وتناول الإجراءات التي اتخذتها بشأن مواد الميثاق والتوصيات الصادرة عن اللجنة عند مناقشة التقرير الأولي عام 2017، كما زار وفد من اللجنة، الكويت بداية شهر نوفمبر الماضي للاطلاع على جهودها في هذا الملف.

من جانبها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ18 للجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق ) لمناقشة التقرير الدوري الأول للكويت الإثنين؛ إن لجنة الميثاق تعتبر الآلية التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، فهي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطار تكاملي مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وتتمتع بشراكة متقدمة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة بالتزام الكويت بمواعيد تقديم تقاريرها الدورية للجنة الميثاق وبالدور النشط والمساهمة الفعالة لدولة الكويت في عمل منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك منذ وضع أولى لبنات هذه المنظومة في ستينيات القرن الماضي، وهو الدور الذي يتجسد من خلال رئاسة فرق عمل ولجان فنية، والمساهمة الفعالة في تنسيق المواقف العربية، وطرح مبادرات، لعل أولها كان عام 1967 حينما تقدمت دولة الكويت بمقترح النظر في إنشاء جائزة جامعة الدول العربية التقديرية لحقوق الإنسان، وصولا إلى عام 2020 ومقترح تعديل مسمى لجنة الميثاق وأضافت أن كل ما تقدم ذكره يجعلنا نتطلع إلى حوار تفاعلي بناء بين لجنة الميثاق والوفد رفيع المستوى لدولة الكويت، مجددة التأكيد على دعم الأمانة العامة المستمر لعمل لجنة حقوق الإنسان العربية لتمكينها من أداء الدور المنوط بها بما يتوافق ومضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

