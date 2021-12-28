الصِّحة: الجرعة التعزيزية الثالثة في جسر جابر دون موعد مسبق

وطن النهار

أصدرت وزارة الصحة تعميما يخص إيقاف منح الإجازات الدورية لكل موظفي الوزارة اعتبارا من 31 يناير، حيث منحت الوكيل المساعد المختص البت في الإجازات المقدمة من الكوادر الطبية والفنية والمعاونة والإدارية والاستثناءات المقررة لها كل في تخصصه، مع مراعاة حاجة العمل واستمرار الخدمة.

ومن جهته، أعلن المتحدث الرسمي للوزارة عن افتتاح مركز تطعيم جسر جابر لتقديم الجرعة التعزيزية الثالثة دون موعد مسبق بدءا من يوم امس الاثنين من الرابعة إلى العاشرة مساء بشكل يومي عدا يوم السبت.

وقال د. السند في المؤتمر الصحافي الدوري الـ 122 لوزارة الصحة ان الجرعة التعزيزية الثالثة تقدم في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض في مشرف طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء وفي مركز التطعيم في مركز الجليب الرياضي دون موعد مسبق.

واعلن السند عن تدشين 15 مركزا للرعاية الصحية الأولية امس الاثنين لتقديم الجرعة التعزيزية الثالثة بموعد مسبق اضافة الى 36 مركزا اخر تم الاعلان عنه في وقت سابق ليصبح اجمالي عدد مراكز التطعيم التي تقدم الجرعة التعزيزية من لقاح (كوفيد- 19) 51 مركزا. وأشار السند الى استمرار حملة التطعيمات الميدانية للعاملين في المجمعات بعد أن تم الانتهاء من تقديم الجرعة التنشيطية الثالثة للعاملين بالمساجد والجمعيات التعاونية مع استمرار حملة تطعيم طريحي الفراش. الى ذلك، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة د. خالد الجارالله أن الالتزام المجتمعي بالاحترازات الوقائية وتلقي جرعات التطعيم وفق المعلن، سيعجل من عبور المرحلة الوبائية.

وقال الجارالله في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هناك ارتفاعاً في معدل الإصابة والعدوى خليجياً مقارنةً بالأسبوع الماضي، مع استقرار في الإشغال السريري حتى الآن، مؤكداً أن أبطال المنظومة الصحية هم شخصية عام 2021.

