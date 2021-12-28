«زكاة الرميثية»: تنفيذ مشروع بناء المساجد في 9 دول

وطن النهار

قال مدير زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية سلمان عبيد مبارك: نولي مشروع بناء المساجد وعمارتها أهمية كبرى ونحرص على أن نجعل مساجدنا منارات دعوية وتربوية تعمل على تربية النشء والشباب على موائد الإيمان والصلاح. وتابع مبارك: يتم تنفيذ مشروع بناء المساجد في 9 دول خارج الكويت، وذلك وفقا لرغبة المتبرعين، مبينا أن كلفة بناء المسجد تختلف تبعاً للمساحة وعدد المصلين، وتبدأ من 2825 د.ك في دولة النيجر، كما يستطيع المتبرع بناء المسجد بالمساحة والمواصفات التي يرغب بها. وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها المشروع قال: يتم بناء المساجد في كل من النيجر، وتشاد، والفلبين، وبنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، وسريلانكا، والأردن، وألبانيا.

