البذالي: مخالفات البناء موجودة في كل المحافظات

وطن النهار

أكد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية العاصمة يوسف البذالي، حرص البلدية على تطبيق القانون الخاص بمخالفات البناء.

وأشار في حوار خاص مع «النهار» إلى أن البلدية تسعى في إيجاد آلية سريعة للقضاء على بطء الدورة المستندية الخاصة في تحرير مخالفات البناء وإيصالها إلى وزارة العدل، من أجل البت فيها بأسرع وقت ممكن.

وطالب المواطنين من أصحاب السكن الخاص بالالتزام وعدم مخالفة القوانين، تحسبا من الإجراءات التي ستقع عليهم مستقبلا.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ما طبيعة إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية؟

عمل الإدارة يكمن في متابعة جميع المخالفات الفنية الهندسية التي تقع داخل نطاق عمل المحافظة، وتنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة في شأن أعمال البناء والمحافظة على المرافق العامة ذات العلاقة بالرقابة الهندسية على المباني داخل نطاق عمل المحافظة، والقيام بالإجراءات المتعلقة بإيصال التيار للمباني وشهادات الأوصاف والمخالفات وتوجيه الإنذارات وإجراءات قطع التيار الكهربائي عن الأبنية المخالفة وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كيف تجدون وعي المواطنين، وهل يوجد إلتزام بتطبيق قانون مخالفات البناء؟

إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، إدارة رقابية بحتة، حريصة على الجانب الذي يوعي المواطنين وإعطائه حقوقه، وتقوم بمتابعة الاستغلالات التي تتم داخل الأبنية،سواء كانت الأبنية سكناً خاصاً او استثمارياً او تجارياً، صناعياً وزراعياً او حرفياً، ترفيهياً، خدمياً، ما يعني جميع الاستغلالات التي تتم داخل هذه الأبنية.

نظام الأبنية

هل الادارة مسؤولة عن نظام الأبنية بالكامل؟

مسؤولون عن كل ما يتعلق بالأبنية، خاصة ان قانون البلدية واضح وحدد جميع الاستغلالات بالابنية وما يتعلق بها من أنشطة ان حدث بها تجاوزات أو مخالفات.

هل يوجد التزام باشتراطات وقوانين البلدية؟

كل فئة في المجتمع لها شروط محددة، منها ما يتعلق في السكن الخاص، خاصة انها تعتبر اكبر شريحة ولها استخداماتها، اما الاستثماري والتجاري والصناعي فكل شريحة لها مشاكلها الخاصة فالقانون يخدم الكل وليس كل شريحة منفصلة، فالسكن الخاص بالذات توجد في داخل الأبنية المتعلقة به مشاكل كثيرة، من نوعية مخالفة الاستغلال، من ضمنها سكن العزاب، ومخالفات لاستغلالات تجارية في السكن الخاص، من بقالات وأنشطة اخرى مخفية، انتشرت في إطار السكن الخاص، وهذه تعتبر مخالفة لنوعية الاستغلال المخصص لهذا المكان، ولو دققنا في استغلال العزاب في السكن الخاص فأنه يحكمه قانون 125/1992، الذي اعطى صلاحية كبيرة في ضرورة عملية قطع التيار الكهربائي إذا تم أثبات الحالة، ولو فرضنا أننا إذا ذهبنا للقضاء سنأخذ على الأقل أربع سنوات، وقانون العزاب واضح واتاح للبلدية بقطع التيار اذا حدث إيواء عزاب في السكن الخاص، وتعتبر صلاحية في التعامل السريع.

ألا يوجد رادع للتجاوزات المتفاقمة في السكن الخاص؟

توجد في البلدية لجنة مهتمة في هذا الجانب وهي لجنة سكن العزاب من وزير البلدية ومكونة من عدة جهات حكومية ووزارات الكهرباء والداخلية ووزارة العدل وهيئة القوى العاملة والإدارة العامة للبطاقة المدنية وهيئة البيئة.

دور إيجابي

هل تعتقد ان نتائجها متسارعة على أرض الواقع؟

كان لها دور إيجابي خاصة خلال جائحة كورونا، في مناطق محددة مثل جليب الشيوخ واي تسرب للوافدين لمناطق اخرى في السكن الخاص والنموذجي كان يتم التعامل معهم بشكل سريع وعاجل ورادع، ونتائجها واضحة، واعتقد انك اذا قطعت التيار الكهربائي عن سكن خاص كأنك قطعت شريان الحياة لهم.

كيف تجدون تجاوزات في محافظة العاصمة من ناحية تعدد الادوار واستغلالات الانشطة..؟

القانون نظم عملية المخالفات داخل حدود العقار، والمخالفات تنقسم قسمين، داخل حدود العقار وخارجه، والفرق انه إذا كان داخل حدود العقار لابد أن يكون لدى أي جهة حكومية من النيابة، خاصة أن العقار له حرمته وخصوصيته، وأخذ الأذن صعب خاصة من قبل النيابة، داخل حدود العقار يوجد قسمان قسم تحت الانشاء وقسم واصل لديه التيار الكهربائي «بعد الإنشاء»، نظريا سهل التعامل مع العقارات التي تحت الإنشاء لانه من الممكن أن تضع «بلوك» ويتم تفعيله عن طريق النظام الالكتروني، ولا يستطيع ايصال التيار الكهربائي الا بإزالة المخالفات، وهناك فئة لايخالف الا بعدما يتم ايصال التيار الكهربائي، وتبدأ المعاناة من حيث طلب اخر اسم مالك للعقار ويتم عن طريق مخاطبة وزارة العدل،من خلال إدارة التوثيقات بأن من هو اخر مالك للعقار بشرط أنه يكون تحديث اخر اسم قبل الساكن الجديد، حتى نستطيع أن نعمل محضر وارساله للادارة القانونية وعن طريقها تسعى من اجل كسب حكم قضائي، وبعد الحكم تأتي الازالة، لكن على الرغم من هذا الدورة المستندية معاناة بحد ذاتها.

النظام الإلكتروني

هناك نقلة ايجابية بعد تطبيق البلدية النظام الالكتروني في معاملات البناء..؟

عن طريق النظام الالكتروني لان يتم التحديث بنفس الساعة خاصة ان النظام اصبح فيه مرونة ان كان التعامل مع وزارات العدل والاشغال والكهرباء، خاصة فيما يتعلق بالادارة التي اتبعها، وخاصة الادوار المخالفة من ضمنها الدور الرابع بالذات، أحيانا عدم اصدار حكم قضائي يجعلنا معلقين ويبقى الوضع يتجاوز من ثلاث سنوات واكثر، وحتى المالك تغير وكذلك شكل العقار.

الأدوار المخالفة

الا يوجد حل لسرعة صدور احكام قضائية لتنتهي مشكلة الأدوار المخالفة؟

لسنا متشائمين ونعمل وفق الصلاحيات التي لدينا ونحترم الاحكام القضائية متى ماصدرت يتم تفعيلها على أرض الواقع، وحاليا البلدية والادارة تعمل حاليا لتطوير النظام الكتروني الجديد للمخالفات من حيث ان المخالفة يتم تحريرها الكترونيا وترسل للقسم والادارة والادارة القانونية ومن ثم لإدارة التحقيقات، ومن ثم لوزارة العدل، وهذه الآلية تعتبر جديدة حيث سيتم انجاز المعاملة في ظرف ساعات تسعى البلدية لتطبيقها وتعمل عليها إدارة نظم المعلومات في البلدية ومن المتوقع تطبيقها حال الانتهاء من اعتمادها..وتكون حلا سريعا لكل المشاكل العالقة في البناء وعقبات الدورة المستندية وتأخر الإجراءات.

كيف تجد ظاهرة مخالفات الدور الرابع في كل المحافظات..؟

في كل المحافظات هناك تجاوزات في المخالفات، وللسيطرة على الوضع من الضرورة تفعيل القوانين بحذافيرها، والبلدية مجتهدة في التطبيق ورصد كل تجاوز مخالف خاصة في السكن الخاص لكن المشكلة لكل تطبيق عوائق ومن ضمنها طول الفترة المستندية، مع ضرورة إلغاء الجانب الورقي، ونحن في البلدية نعمل على هذا الجانب، خاصة أن الحكم القضائي يأخذ فترة زمنية طويلة مثلما ذكرت، ويعتبر عائقا في التنفيذ الفوري فهناك حدود العقار وخارجه وتختلف العملية، واذا كانت هناك مخالفة خارج حدود العقار ان كانت مظلة او حديقة او ديوانية نستطيع إزالتها خلال 24 ساعة، وهذا الامر لايتوقف على تجاوزات السكن الخاص بل في الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها نعمل على رصدها، ويتم التعامل معها أولاً فأولاً.

الكوادر الوطنية

ما المطلوب من المواطنين في هذه الحالة.؟

ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين خاصة بالالتزام في قانون البلدية لعدم اهدار الأموال على الفاضي نتيجة الإزالات او ايواء عزاب، والغريب ان البعض يجهل هذه الامور، ويعمل مثلما يرى غيره في المنطقة، وعلى الرغم من دور العلاقات العامة في البلدية إيصال رسائل توعوية لتنبيه المواطنين إلا أن الوضع يحتاج التزاماً من قبل الجميع، البلدية في كل الحالات ترصد المخالفات المتعلقة باللوائح وأنظمة البلدية، وتطبيق القانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين تجنباً للمخالفة، حتى لايعرضوا أنفسهم للغرامة.

كيف تجدون أداء الكوادر الوطنية في الإدارة..؟

نفتخر بكل الكوادر الوطنية العاملة في البلدية وخاصة الإدارة التي اعمل بها، لولاهم لم نتقدم خطوة، فجميعهم يعملون بجد واجتهاد ويثلجون الصدر ويستحقون الاشادة.

