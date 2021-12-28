إغلاق مناقصة محطة الدوحة لتحلية المياه

وطن النهار

خصصت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في وقت سابق مبلغ 120 مليون دينار كلفة تقديرية للمرحلة الثانية من مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة الا انها تراجعت عن هذا المشروع وطلبت من المركزي للمناقصات العامة إلغاء المناقصة لعدم حاجتها إلى المشروع المتوقع أن ينتج يومياً 60 مليون غالون امبراطوري، مؤكدة انها ستعوض احتياجاتها المائية خلال السنوات المقبلة من إنتاج محطتي الزور الشمالية (المرحلتان الثانية والثالثة)، والخيران (المرحلة الأولى).

الجهاز رفض طلب الوزارة إلغاء مناقصة مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي (المرحلة الثانية)، لعدم اقتناعه بالأسباب التي قدمتها الوزارة لإلغاء المشروع الذي تم طرحه في 5 سبتمبر الفائت، وشدد الجهاز على التمسك بتنفيذ مثل هذه المشاريع المائية لتوفير فائض إنتاجي يومي يتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة تحسبا لاي ظروف قد تقلل الانتاج المائي.

ومدد الجهاز تاريخ الاغلاق إلى 23 يناير 2022 اذ من المقرر في هذا التاريخ فتح عطاءات الشركات واحالتها الى الوزارة كجهة منفذة لدراستها ووضع التوصية الفنية من خلال لجنة فنية يتم بناء عليها اتخاذ قرار الترسية من قبل الجهاز وفقا لقانون المناقصات العامة، مبينة ان المدة المحددة لتنفيذ المشروع وفقاً لخطة الوزارة تبلغ 90 شهرا.

الجدير بالذكر ان المشروع يأتي ضمن مشاريع المياه التي تنفذها الوزارة لتوفير المياه الجوفية اللازمة للمعالجة النهائية للمياه المقطرة، حيث إن المياه الناتجة من مشروع تحلية المياه بالتناضح العكسي المقرر اقامته في محطة الدوحة، ستكون مياهه صالحة للشرب من دون الحاجة لخلطها مع مياه جوفية، فيما يسهم المشروع في تعزيز ودعم السعة الانتاجية للمياه، لتأمين حاجة السكان من المياه العذبة وكذلك احتياجات القطاع الصناعي، اضافة الى ضمان استمرارية توفير الكميات المستقبلية من المياه المطلوب تزويدها للتوسعات الصناعية والمدن الجديدة كما يحقق الاتزان ما بين إنتاج الطاقة الكهربائية وانتاج المياه، من محطتي الدوحة الغربية والشرقية، خصوصاً في فصل الشتاء، حيث يقل الطلب على الطاقة الكهربائية، بينما يظل الطلب على المياه كما هو مما يزيد من كفاءة المحطتين، وبالتالي خفض استهلاك الطاقة.

