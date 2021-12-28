إحياء التراث: 900 طن فحماً للأسر الفقيرة في قرغيزستان

وطن النهار

(900) طن من فحم التدفئة ومواد إغاثية أخرى هدية قدمها الشعب الكويتي للأسر الفقيرة والأرامل والأيتام في جمهورية قرغيزستان بدأت جمعية إحياء التراث الإسلامي بتوزيعها ضمن مشاريعها لموسم شتاء هذا العام، وذلك من خلال حملة إغاثية موسمية تحت شعار: (تدفئة الشتاء ). وقد أوضحت لجنة مسلمي آسيا الوسطى التابعة للجمعية والمشرفة على هذا المشروع أنها وزعت حتى الآن (900) طن من الفحم على الأسر الفقيرة المحتاجة وأسر الأيتام في (9) مناطق في ولايات مختلفة في قرغيزستان، وقد بلغ عدد هذه الأسر ما يقارب (1802) من الأسر، كذلك تم التوزيع على بعض المرافق مثل: المراكز والمدارس الإسلامية والمساجد.

