احتفاء نيابي وشعبي بعودة الوسمي

وطن النهار

استقبل النائب الدكتور عبيد الوسمي في ديوانه مساء امس الاول المهنئين بعودته من رحلة العلاج في الخارج من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ونواب سابقين وحاليين كانت لهم تصريحات لافتة وجموع من المواطنين المهنئين بسلامة الوسمي.

وعلى هامش زيارته علق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تساؤلات الصحافيين بشأن شعار بعض النواب برحيل الرئيسين بقوله: ان من حق كل إنسان أن يقول ما يشاء، ولكن أود أن أقول إن هذا الشعار لا علاقة له بالدستور، ولا بأي شخص يحترم قسمه، فالرئيسان أحدهما هو رئيس السلطة التشريعية، رئيس مجلس الأمة انتخب بفضل الله تعالى من الكويتيين، ولم ينتخب في الصين، وكان الأول على الكويت كلها في الانتخابات، وبالتالي أتى بإرادة شعبية لا يمكن أن يكسرها 7 أو 9 أو حتى 100، وبعد ذلك انتخب رئيساً لمجلس الأمة من الجولة الأولى، رغم تدخل سراق المال العام في قضية الباركود، وقد تمكنت بفضل الله أن أحوز على ثقة ممثلي الأمة من الجولة الأولى، فهذه إرادة شعبية لا يمكن أن يكسرها أي نائب.

وتابع الغانم أما الرئيس الآخر وهو رئيس الوزراء فإن اختياره حق دستوري أصيل لسمو الأمير. أما محاسبته، فنعم يحاسب وفق الدستور الذي وضعه المؤسسون الأوائل ولسنا نحن، ومن يقل أقسمنا على احترام دستور 62، أقول له نفذ وطبق هذا القسم، إما أن تحترم اختيار سمو الأمير، وتتعاون مع سمو رئيس الوزراء بغض النظر عن اسمه وشخصه، وتعطيه فرصة وإذا أخفق تحاسبه، واما أن تعلن استجوابات حتى قبل البدء بالعمل فهذا مخالف للدستور.

وقال الغانم أعتقد أن شعار رحيل الرئيسين انكشف لغالبية الشعب الكويتي وللنواب ممن يملك قراره بنفسه، أما من لا يملك قراره لا يمكن أن يلام.

وأضاف الغانم ان زيارتي اليوم لتهنئة النائب الوسمي واجب مني تجاه أي زميل بالمجلس، سواء اتفقنا أو اختلفنا في التوجهات السياسية أو في اجتهاداتنا، فالاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وبالتالي الدكتور عبيد زميل عزيز، وقطع رحلة علاجه وحضر إلى الكويت، لذلك شكرته في الكلمة الافتتاحية، لأن هذا حقه، ويجب أن يسجل ويثبته التاريخ، ثم استكمل رحلة علاجه ورجع بحمد الله، وواجب علي كرئيس للمجلس أن أزوره وأهنئه بسلامة عودته بين أهله ومحبيه وأحبابه وأرجو له كل التوفيق.

وأكد الغانم ان حل المجلس بيد سمو الأمير وهو حق دستوري أصيل لسموه، فسموه يقرر متى يستخدمه والأسباب التي تدعو لذلك، ووجهة نظري الشخصية، أن الأمور إلى الأفضل، وإن شاء الله نتفرغ لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وألا يتكرر ما حدث في دور الانعقاد الماضي.

وتابع الغانم قائلا: في نهاية الأمر وبغض النظر عن الاختلافات السياسية فنحن نعيش في وطن واحد وأبناء مجتمع واحد، وسنعبر سوياً أو سنغرق سوياً، ولذلك يجب أن نتعاون ونبر بقسمنا، وعلينا أن نحاول تحقيق طموحات المواطنين، متسائلا ماذا استفاد المواطن من دور انعقاد كامل؟ أقعد على الكرسي أو ما أقعد عليه؟ أخرب الجلسة أو ما أخربها؟ هذه أمور لا يستفيد منها المواطن.

وأضاف الغانم وقلت في دور الانعقاد الحالي علينا أن نتعاون، وقلت لا نكابر فالجميع أخطأ علينا ألا نوجه اتهامات لبعضنا، لأن الواجب علينا أن نركز على القوانين المهمة لمصلحة المواطنين.

وبشأن التشكيل الحكومي المرتقب قال الغانم: انه من المهم أن يأتي سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومي على مستوى عالٍ، أو يحقق على الأقل الحد الأدنى لطموحات المواطنين، وأن نركز على القضايا الأساسية من صحة وتعليم واقتصاد وإسكان وغيرها، من خلال القوانين التي تخدم المواطنين ولنتفرغ لها، لا أن نختلف.

وبشأن موعد الجلسة المقبلة للمجلس قال الغانم انه يفترض أن نستأنف جلسات المجلس فور تشكيل الحكومة، فإذا شكلت الحكومة هذا الأسبوع ستتم الدعوة يوم 4 يناير المقبل.

وفي حين كشف النائب السابق مبارك الوعلان ان المشروع الوطني المتكامل ستكشف تفاصيله بمؤتمر صحافي يوم السبت القادم في ديوانه بعد صلاة المغرب، وان الاجتماع سيكون في يوم الاثنين. وقال الأمين العام لحركة «حشد» النائب السابق مسلم البراك ان لدينا اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة لمشروعنا وتوجيه الدعوات الشخصية لكل نائب من الـ31 لوضع رؤية وإستراتيجية لخارطة طريق المستقبل، والمواطنين بحاجة لكل جهد يبذل ولصالحهم.

واكد البراك في حفل عشاء أقيم على شرفه وشرف العائدين من تركيا ان هناك قوانين يجب أن تقر وقد تأخرنا كثيراً في إقرارها، ولدينا عناوين بارزة يضاف لها مواجهة الفساد، فهو أمر لا يحتمل وبغاية الصعوبة ونحتاج لجهد الجميع لمواجهة الفساد الذي ينخر في جسد الوطن.

وشدد البراك على ضرورة أن تكون هناك قوانين رادعة وتعطي الجهات الرقابية صلاحيات أوسع حتى لا يكون هناك سلطان حكومي على هذه الجهات، وان الشعب الكويتي لا يمكن أن يعيش دون حريات، وان قانون الجرائم الإلكترونية يجب ألا يكون السجن أحد بنوده فنحن نرفض الحلول الأمنية، ولذلك يجب أن نعيد الكويت كما كانت واحة لكل مضطهد في بلده.

وأكد البراك ان طبيعة علاقتنا بالنظام متماسكة وليس هناك أبلغ من تاريخ 2 أغســـطس، وان هذه العلاقة يجب أن تستثمر لما فيه رفاهية الشعب.

ولفت البراك الى أن المشروع المطروح للقوى السياسية يجب أن يتضمن الإصلاح السياسي، مجددا التأكيد على دستورية اجراء انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الامة علنا ونداء بالاسم مستقبلا، وكذلك قضية فوائد القروض، وتلمس هذه المشكلة سيحقق استقراراً للأسرة الكويتية، وكذلك يجب الالتفات للمتقاعدين وهم سيكونون ضمن المشروع السياسي، وأيضا قضية البدون يجب أن تتم معالجتها وهم أشخاص لم يخونوا الكويت في 2/8 ومن لم يخن الكويت في هذا التوقيت لا يمكن يخونها.

وأكد البراك أن المشروع يتضمن أيضاً موضوع جنسية أحمد الجبر، فهو لم يخن البلاد ولم يتآمر على البلاد، فهو مواطن صالح والقانون يحميه.

مصلحة الشعب

من جانبه أكد النائب المستقيل يوسف الفضالة أنه مصر على الاستقالة وأنها مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة منذ شهر أبريل الماضي. بدوره قال النائب فايز الجمهور اننا لن نلتفت لأي تجاذبات غير مجدية، وما يهمنا مصلحة الشعب الكويتي، وسنركز على القضايا التي تهم المواطن مثل القضية الإسكانية وكل ما يتعلق بحياته.

من ناحيته قال النائب خالد العنزي ان صفحة في غاية في الأهمية وهي موضوع العفو قد طويت، وكانت ثمرة الحوار ونتطلع إلى مرحلة جديدة.

وتمنى ألا تتأخر حكومة صباح الخالد للبدء بمرحلة جديدة فهناك استحقاقات كثيرة يتطلع إليها الكويتيون جميعاً.

وأضاف لا أتصور ان هناك حلاً لمجلس الأمة والجميع يتطلع إلى مرحلة جديدة نحقق فيها مصلحة الوطن والمواطن.

وقال انتهينا في اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي من 148 مقترحاً ويفترض التصويت عليها، وهذه المقترحات كفيلة بتحقيق مصالح المواطنين على جميع الأصعدة وعلينا طي صفحة الخلاف الحاد لمرحلة الإنجاز والعمل.

وحضر من بين المهنئين بسلامة عودته كل من النواب: الدكتور هشام الصالح والدكتور حمد روح الدين والدكتور حمد المطر ومحمد عبيد الراجحي وسعود ابوصليب ومن النواب السابقين: ماجد مساعد المطيري والدكتور خالد شخير ومبارك الوعلان واحمد لاري.

