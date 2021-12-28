«تكنولوجيا المعلومات» يدرب 60 قيادياً حكومياً على الاستفادة من التقنيات والبيانات

وطن النهار

أنهى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مايكروسوفت برامج تدريبية لتمكين أكثر من 60 قياديا في القطاع الحكومي من الاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات لإحداث التغيير والتطوير وتعزيز قدراتهم في المساهمة بتحويل الحكومة رقمياً، بما يضمن تحسين تجربة المواطن والخدمات المقدمة له.

وقال نائب مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمار الحسيني إن البرنامج الأول حمل اسم «الذكاء الاصطناعي للقياديين في القطاع الحكومي» بينما أقيم البرنامج التدريبي الثاني تحت اسم «مفهوم التحول الرقمي في القطاع الحكومي» والذي تم بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت وشركة غارتنر وشركة ديلويت. وأشار الحسيني إلى أن القياديين أعربوا عن سعادتهم بالبرامج التدريبية التى فتحت لهم آفاق الابتكار في أعمالهم وبناء أفضل الاستراتيجيات الرقمية وتمكنهم من اغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الذكية. ويعتزم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقديم ورش عمل تدريبية أخرى بالتعاون مع مايكروسوفت في الفترة القادمة. وأضاف «إن الجهاز يدرك تماماً أهمية رفع المهارات في مجال التكنولوجيا، لذلك نعقد العديد من المبادرات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت لربط القياديين بالخبرات الدولية وتعزيز ثقافة التحول الرقمي بين المواطنين والجهات الحكومية. واننا سعداء برؤية ثمرة جهودنا بين أواسط المجتمع الذي بدأ فعلياً بالتعوّد على استخدام التكنولوجيا. لذلك سنواصل مسيرة عملنا بالاستثمار في الفكر وإحداث التغيير والتطوير عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الذكية لتقديم خدمات متميزة لمواطني ومقيمي الكويت الحبيبة بما يتماشى مع رؤية البلاد 2035».

من جانبه قال علاء الدين كريم، المدير العام لمايكروسوفت في الكويت: «إننا نهدف من خلال شراكتنا المستمرة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى تمكين القياديين في القطاع الحكومي من أخذ مكانهم الريادي في الدولة، وبناء قاعدة صلبة من الكوادر المهرة القادرين على اطلاق العنان للابتكار والمساهمة في تسهيل حياة المواطنين والتغلب على التحديات». وأضاف كريم: «إن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا يجعل الكويت في مصاف دول العالم المتقدمة، وتعتبر الكويت سبّاقة في الارتقاء بمهارات قياداتها ومواكبة أحدث التطورات».

