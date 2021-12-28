«الحرس الوطني» و«الطيران المدني» بحثا تبادل الخبرات التدريبية

أول النهار

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي يرافقه المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع والمعاون للإسناد الإداري العميد عصام نايف بزيارة إلى الإدارة العامة للطيران المدني حيث كان في استقبالهم رئيس الإدارة الشيخ عبدالله العلي.

ونقل وكيل الحرس الوطني إلى رئيس الإدارة العامة للطيران المدني تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني.

وبحث قادة الحرس الوطني خلال الزيارة تكثيف التعاون بين الجانبين وإقامة الدورات المشتركة لتبادل الخبرات التدريبية وصقل المنتسبين سواء في الحرس الوطني أو الإدارة العامة للطيران المدني في العديد من المجالات، واستكمال خطط الدعم اللوجستي وتعبئة الطائرات.

وأبدى الشيخ عبدالله العلي الاستعداد لتبادل الخبرات في مجال الطيران مع الحرس الوطني للاستفادة من أجهزة الطيران التشبيهي ورفع مهارات الطيارين.

بدوره، أكد الفريق الركن هاشم الرفاعي جاهزية الحرس الوطني لتقديم الدعم والإسناد للإدارة العامة للطيران المدني بعمليات التأمين وأي مهام تشّكل مساعدة للإدارة في حالات الطوارئ.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية التعاون بين أجهزة الدولة وتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات بما يحقق الاستفادة القصوى والتكامل فيما بينها.

