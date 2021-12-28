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أول النهار

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سهيلة الصباح: «أصدقاء المعاقين» يرصد انتهاك حقوق ذوي الاحتياجات


صرحت رئيس فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح عن مهام وأهداف الفريق مبينة أهمية المعاق لدى من يرعاه وعدم الاهمال به كونه من ذوي الإعاقة.
وقالت إن من أهداف الفريق رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات ورفع الأمر للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لاتخاذ القرارات بشأنها حيث إن هناك مواد بقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتضمن العقوبات منها مادة (61) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدي هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.
ويهمل في القيام بواجباته ويعاقب أيضا بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الاهمال الحاق ضرر بالشخص ذوي الإعاقة وآخر عقوبة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتتجاوز خمسة آلاف دينار أول إحدى هاتين العقوبتين عند وفاة الشخص ذوي الإعاقة.


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