محافظة مأرب تشكر دعم الكويت للنازحين اليمنيين

أول النهار

بحث المدير العام لجمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون مع وكيل محافظة (مأرب) اليمنية عبدربه مفتاح الاحتياجات «الملحة» للنازحين اليمنيين في ضوء موجة النزوح الأخيرة من جنوب المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء لدى لقاء مفتاح وفد الجمعية الذي يزور (مأرب) للاطلاع على مستجدات الأوضاع الإنسانية في ظل التطورات الأخيرة في المديريات الجنوبية للمحافظة.

وذكرت (سبأ) أن العون استعرض خلال اللقاء التدخلات الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في (مأرب) وإسهاماتها في تلبية جزء من الاحتياجات المتزايدة في مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة. من جانبه أعرب وكيل محافظة (مأرب) عن شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على الدعم المستمر لليمنيين في مختلف المجالات.

وقال إن «ميليشيات الحوثي هجَّرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أكثر من 100 ألف مواطن ونازح سابق من مديريات (مأرب) الجنوبية خلال عدوانها الأخير على مناطقهم وقصفها المستمر لقراهم ومنازلهم». وأشار إلى أن «أولئك النازحين والمهجرين قسريا يعيشون في 100 مخيم وتجمع سكاني في مدينة (مأرب) ومديرية (الوادي) في ظل ظروف إنسانية صعبة تفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة».

