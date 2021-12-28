الإنجاز التنموي.. صفر!

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«صفر انجاز» لمشروعات التنمية بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، هذا ما كشف عنه تقرير متابعة الخطة الصادر عن امانة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، موضحاً ان الموقف التنفيذي للمشروعات في اول 3 اشهر من العام المالي الحالي جاء كالتالي «المنجزة صفر، المشروعات التي تم تسليمها 4 في المئة، المشروعات في مرحلة التنفيذ 43 في المئة، ومشروعات المرحلة التحضيرية 44 في المئة، فيما سجلت المشروعات التي لم تبدأ 9 في المئة». ووفق التقرير، بلغ اجمالي ما انفق على الحكومة الالكترونية بنهاية الربع الأول 7.4 ملايين دينار، واستحوذ تطوير القطاع النفطي على 152 مليوناً، فيما بلغ الانفاق على بيئة الأعمال للقطاع الخاص 50.5 مليوناً.

وقد تجاوز الانفاق على مشاريع البنية التحتية المتطورة حاجز نصف مليار دينار بالغاً 506 ملايين وبعدد 42 مشروعاً، تركزت في تطوير منظومة النقل الجوي بقيمة 420 مليون دينار و4 مشروعات.

وفي مشاريع البيئة المعيشية المستدامة، انفقت الحكومة بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 حوالي 458 مليون دينار على توفير الرعاية السكنية للمواطنين فيما لم يزد الانفاق على معالجة الصرف الصحي على المليون دينار. ولم تنفق الحكومة على جودة التعليم سوى 20 ألف دينار ولم تنل خدمات رعاية المسنين اي اعتمادات مالية تذكر، فيما بلغ الانفاق على رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي 126.69 مليون دينار. وقد انفقت الكويت 2.9 مليون دينار على مشاريع المكانة الدولية المتميزة. فيما قال التقرير ان 654 تحدياً واجهت تنفيذ مشروعات التنمية، تم التغلب على 74 في المئة منها.