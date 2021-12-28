«برج التحرير».. «رايته بيضا»!

الأولى

قيل عن الفكرة إنها كنز المبدعين.. وقيل كذلك عن الإهمال إنه مقبرة الانجاز.. المقولتان تنطبقان تماما على ما آل اليه برج التحرير القابع وسط مدينة الكويت.. هذا البرج الذي كان -حين انشائه- أول أبراج المنطقة العربية من حيث الارتفاع، ورابع أطول برج في العالم بعد برج «إيفل» بفرنسا وبرج «موسكو» وبرج «تورنتو» في كندا، إذ يبلغ طول البرج 372 متراً. عاند طغيان الغزاة في العام 1990 فكان استكمال بنائه رمزا لعملية «اعادة الاعمار» التي اطلقت بعد تحرير البلاد ومنها اكتسب اسمه، الا ان العقل البشري توقف عند ذلك، وكأن ما يتم بناؤه لا يمكن تطويره ولا البحث عن كيفية الاستفادة منه. البرج يضم بأعلى قمته قبة مستديرة تمثل قاعة مطعم بمساحة 1500 متر مربع ولكنها بلا مطبخ.. ويشمل أعلى نقطة مشاهدة لمدينة الكويت وضواحيها ولكنها بلا «رؤية».. حتى إنه تحول الى بيت مهجور احتار مالكوه في كيفية التعامل معه.. تثمينه، بيعه، تأجيره، ازالته، كل هذه الامور فكروا فيها الا استثماره. وزارة المواصلات المشرفة على البرج وردتها العديد من الأفكار والملاحظات أهمها الدعوة الموجهة لها من ديوان المحاسبة بضرورة استثمار القاعة المستديرة حيث أورد في أحد تقاريره: «لم تلتزم الوزارة بمطالباته المتمثلة في ضرورة استغلال الوزارة للمساحات الخالية في برج التحرير وفي مقدمتها قاعة المطعم، علما بان هذه الملاحظة تتكرر سنويا كما أن عدم استغلال المساحات يحرم ميزانية الدولة ملايين الدنانير سنويا دون أن تبادر الوزارة إلى إصلاح الخلل والاستفادة من هذه المبالغ في مشاريع جديدة أو في تطوير منشآتها ومبانيها المتهالكة». مثل هذه الدعوات من الجهات الحكومية ومن المختصين ومن المستثمرين ومن المبادرين لم تجد الآذان الصاغية لها حتى إنهم طالبوا برفع «الراية البيضاء» فوق البرج في دلالة على الاستسلام من استقطاب أي فكرة لاستثمار المكان وتطويره والاستفادة منه.. أخيرا «كم مكان مثل برج التحرير دمره العقل البشري الجامد؟!».