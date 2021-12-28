العائدون من لندن.. تحت الرقابة

الأولى

كشفت مصادر صحية ان عين المراقبة مسلطة على العائدين من المملكة المتحدة بعد نهاية عطلة رأس السنة، مشيرة الى انه قد يتخذ قرار بفحصهم على ارض المطار قبل حجرهم في منازلهم 3 ايام.

من جانبه اكد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة د. خالد الجارالله ان الالتزام المجتمعي بالاحترازات الوقائية وتلقي جرعات التطعيم وفق المعلن، سيعجل من عبور المرحلة الوبائية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ان هناك ارتفاعا في معدل الاصابة والعدوى خليجياً مقارنةً بالأسبوع الماضي، مع استقرار في الاشغال السريري حتى الآن، مؤكداً ان ابطال المنظومة الصحية هم شخصية عام 2021. وسجلت وزارة الصحة اول من امس 240 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» ليرتفع اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 415151 .

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند اعلن افتتاح مركز تطعيم جسر جابر لتقديم الجرعة التعزيزية الثالثة دون موعد مسبق بدءا من امس الاثنين من الرابعة الى العاشرة مساء بشكل يومي عدا يوم السبت.

وقال في المؤتمر الصحافي الدوري لوزارة الصحة ان الجرعة التعزيزية الثالثة تقدم في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض في مشرف طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء وفي مركز التطعيم في مركز الجليب الرياضي دون موعد مسبق.

واعلن السند عن تدشين 15 مركزا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية الثالثة بموعد مسبق اضافة الى 36 مركزا أخرى تم الاعلان عنها في وقت سابق ليصبح اجمالي عدد مراكز التطعيم التي تقدم الجرعة التعزيزية من لقاح «كوفيد-19» 51 مركزا. وأشار الى استمرار حملة التطعيمات الميدانية للعاملين في المجمعات بعد ان تم الانتهاء من تقديم الجرعة التنشيطية الثالثة للعاملين بالمساجد والجمعيات التعاونية مع استمرار حملة تطعيم طريحي الفراش.

من جانب آخر اصدرت وزارة الصحة تعميما فيما يخص ايقاف منح الاجازات الدورية لكل موظفي الوزارة حتى 31 يناير، حيث منحت الوكيل المساعد المختص البت في الاجازات المقدمة من الكوادر الطبية والفنية والمعاونة والادارية والاستثناءات المقررة لها كل في تخصصه، مع مراعاة حاجة العمل واستمرار الخدمة.