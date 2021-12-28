مصر تحتضن أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

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تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، كما افتتح عددا من المشروعات التابعة بمحافظات الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، جرى إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وحصل مشروع مجمع بنبان لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس، على العديد من الإشادات الدولية، إذ أكد عضو مجلس الشيوخ الأميركي، بيرني ساندرز، أن مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ما يعد ثروة تكنولوجية يحتذى بها لتحقيق النمو الاقتصادي للأجيال المقبلة، كما أشادت الوكالة الدولية لعلوم الفضاء «ناسا» بالمشروع، واعتبرته نقلة نوعية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

ووفقا لتقارير وزارة الكهرباء، تبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع محطة بنبان نحو 4 مليارات دولار، يسهم البنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار ومؤسسة التمويل الدولية، في توفير معظمها، من خلال قروض ميسّرة وتسهيلات بنكية للشركات المستثمرة في هذا المشروع الذي يوفر نحو 20 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.