رواد «الكافيهات»: الأجواء الشتوية دافع للإبداع

الخميس Al wanees

أجمع عدد من رواد الكافيهات، على أن الأجواء الشتوية الباردة تجمع الأصدقاء والأسر خاصة داخل المجمعات التجارية، مؤكدين ان الشباب الكويتي يهوى الخروج في تلك الأجواء لما لها من أثر في الترويح لجميع الشرائح.

واكد البعض في لقاءات متفرقة مع «النهار» ان بزنس الكافيه يعد من الأنماط الاقتصادية الرائجة في المجتمع الكويتي في الفترة الأخيرة، بيد ان البعض عاد وأشار الى ان بزنس الكافيه تعرض لخسائر كبيرة ابان ازمة «كورونا» ووقت الاغلاق والحظر الكلي والجزئي.

البعض الاخر يهوى عقد الاجتماعات مع أصحاب العمل للتناقش حول اليات العمل في المجال الاقتصادي، موضحين ان الكافيهات من الأماكن المفضلة بعيداً عن الديوانية والمنزل وجدران مكاتب العمل. آخرون اكدوا ان الكافيهات تعد من الأماكن الملهمة للابداع للمفكرين والشعراء والكتاب، موضحين ان الكاتب او الشاعر يحتاج في طبيعة العمل للهدوء والسكينة والانفراد بالذات للقدرة على الإبداع وإخراج الطاقات الابدايعة الكامنة، والمزيد في تفاصيل اللقاءات:

عمالة ماهرة

أوضح مدير إدارة الموارد البشرية في مطعم وكافيه مايفير حسن العقاد أن بزنس الكافيه تأثر كثيراً بتداعيات فيروس كورونا، لافتا ان البزنس يواجه عدة تحديات من بينها غياب العمالة المدربة بشكل كافٍ للعمل داخل الكافيهات.

وأوضح العقاد ان الجميع يأمل في أن يكون عام 2022 عام التعافي الكامل للبزنس مرة أخرى وان تنتهي الجائحة ومتحوراتها بشكل كامل.

وبيَّن أن وجود متحور «اوميكرون» يؤثر سلبا على خروج العائلات، كما أن فترة الامتحانات للمدارس تؤدي كذلك لعدم خروج الأفراد إلى الكافيهات.

وحول أسعار المواد الخام المستخدمة لإعداد منتجات الكافيهات، أوضح العقاد أن الأسعار كما هي دون تغيير والكافيهات تقوم بالعمل.

وبيَّن ان ما يميز الكافيهات هي الخدمة الجيدة المقدمة للزبائن من مختلف الأعمار.

وذكر العقاد أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا النوع من البزنس الذي عاني كثيرا بسبب جائحة كورونا، إلا أن الآمال معقودة بعودته وبقوة خلال المرحلة المقبلة وعودة العمالة المدربة واقناع الأفراد والعائلات للخروج والاستمتاع بالحياة.

كتابة الشعر

في البداية قال الشاعر والكاتب عبد الله البراك، إن الأجواء الهادئة في الكافيهات تشجع المبدعين والشعراء على الإبداع وكتابة كل ما هو جديد في مجاله، موضحاً أن الكتابة والشعر والتأليف تحتاج إلى أجواء هادئة والرومانسية وهو ما توفره هذه الأماكن. وأوضح البراك أن الاطلالات الجميلة والأماكن المميزة للكافيهات تعطي دافعاً قوياً لمزيد من الإثراء في الخيال لاسيما في بعض المجالات مثل الشعر والموسيقى والكتابة.

وأشار البراك إلى أن ارتياد الكافيه في بعض الأوقات يخصص انجاز الأعمال التجارية والاقتصادية بين الشركاء بالإضافة إلى عقد مفاوضات بين أصحاب الأعمال لتميزها بالخصوصية والهدوء وتقديم الخدمات المميزة.

الخيار الثاني

ومن جهته قال رجل الأعمال علي الناصر إن «الكافيه» يعتبر المكان الثاني لفئة الشباب الكويتي بعد الديوانية، مؤكداً أن الديوانية في المجتمع الكويتي تعد ملتقى لأيام محددة في الأسبوع، هو ما يجعل ارتياد الكافيه خياراً ثانياً لفئة الشباب بعد الديوانية.

وأضاف الناصر أن أجواء الكافيه تعتبر متنفساً بعيداً عن جدران المنزل وضغوط العمل، لافتاً إلى أن هناك شريحة كبيرة من الشباب الكويتي تلجأ إلى «الكافيهات» التي توفر أجواء هادئة للدراسة والعمل، مؤكداً أن أوقات الامتحانات تشهد اقبالاً متزايداً من الطلبة لاسيما الجامعيين على الكافيهات.

الثقافة العربية

ومن جانبه قال عقبه المازني مالك أحد النوادي الصحية إن ارتياد «الكافيهات» يعتبر جزءاً من الثقافة العربية بشكل عام، كما يمثل له عادة يومية للخروج من روتين العمل والضغط اليومي، مشيراً إلى أن ما حدث في فترة الإغلاق والحظر الكلي والجزئي والتباعد الاجتماعي، أدت إلى حالة من العزلة والوحدة لدى جميع الشرائح، نظراً لغياب دور المقاهي والكافيهات. وأضاف المازني أن جميع الفئات العمرية من شباب وعائلات تحاول الخروج من الضغط النفسي الناتج من الدراسة أو العمل بالكافيهات والتي تعد متنفساً وحيداً لدى تلك الشرائح، مؤكداً أن الأجواء الباردة خلال فصل الشتاء تؤدي إلى استمتاع شريحة بالخروج مع الأصدقاء، لاسيما وأن جو الكويت يسوده الحرارة أغلب فترات العام.

توطيد العلاقات

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاقتصادية أحمد العديلة إن الخروج وارتياد الكافيهات تتعدد أسبابها منها الخروج بعد أوقات العمل والدراسة والاستمتاع، وكذلك عقد الاجتماعات العملية، مشيراً إلى أن أغلب الأوقات يقيضها الأصدقاء والأقارب في «الكفيهات» لتوطيد العلاقات الاسرية والاجتماعية والعملية.

