«أوسكار» يسلِّط الضوء على «المراحل السنية»

الخميس Al wanees

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كرم رئيس اتحاد الكرة الشيخ احمد اليوسف اللاعبين المتميزين في المراحل السنية لشهر ديسمبر، وذلك عبر برنامج «أوسكار» الذي يعده ويقدمه الإعلامي الزميل خلف العنزي على قناة (ATV). وكُرّم هذا الشهر في فئة الشباب لاعب كاظمة فهد زياد، وفي فئة الناشئين لاعب الكويت ثامر الصليلي، وفي فئة الأشبال لاعب برقان سالم مبارك، وفي فئة البراعم لاعب القادسية محمد الأنصاري، بينما حصل حارس فريق الأشبال في نادي الكويت على جائزة أفضل حارس لشهر ديسمبر. ووعد اليوسف باستمرار دعم المواهب خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية الموسم.

ويهتم برنامج «أوسكار» الذي يذاع أسبوعياً بالمراحل السنية من خلال تغطية مباريات كل تلك الفئات من البراعم والأشبال والناشئين والشباب، والبرنامج من فكرة وإعداد وتقديم الزميل خلف العنزي الذي يقدم برنامج للعام الثاني بعد توقف إجباري خلال فترة إيقاف النشاط الرياضي للمراحل السنية في فترة «كورونا».

وقال العنزي أن فكرة البرنامج جاءت أولاً من خلال قناته الخاصة في برنامج «يوتيوب» قبل أن يعرض عليه المسؤولون في قناة (ATV) تقديمه في القناة من خلال حلقة أسبوعية.

وأضاف العنزي أن دافعه لتقديم هذا البرنامج من أجل تسليط الضوء على المراحل السنية التي لا تحظى بأي تغطية إعلامية، رغم حاجة اللاعبين الصغار للاهتمام من أجل تشجيعهم على الاستمرار ودفعهم إلى تقديم المزيد، مشيراً إلى أن فريق العمل يقوم بتغطية 4 من المباريات السبعة لكل جولة، وتابع: «تقام في كل جولة 7 مباريات بالتوقيت ذاته، وهذا أمر يصّعب من مهمتنا، بالإضافة إلى العائق الأكبر المتمثل في عدم وجود منصات للتصوير في بعض الأندية الأمر قد يضطر المصور إلى الصعود فوق سيارته من أجل وضوح أكثر».

وأوضح: «نقوم بتغطية احدى المباريات مباشرة، في حين يقوم المصورون الثلاثة الآخرون بمتابعة 3 مباريات أخرى على أن تعرض أهداف تلك المباريات وأبرز اللقطات خلال البرنامج».

وأكد العنزي أن الأجهزة الفنية والإدارية في الأندية ترحب كثيراً بالفكرة وتدعهما، كما تلاقي الفكرة دعماً من مدربي المنتخبات السنية مثل طارق الخليفي ومحمد العزب كون هذا البرنامج يساعد المدربين في متابعة اللاعبين بشكل أكبر، لافتاً أن مدرب حراس المرمى في المنتخب الأولمبي سمير دشتي شارك في اختيار أفضل حارس كما حرص على حضور التكريم من أجل دعم اللاعبين الصغار وتشجيعهم.

وأشار إلى وجود لجنة لاختيار اللاعبين تتكون منه شخصياً بالإضافة إلى المصورين الذين يتابعون المباريات إلى جانب الاستئناس برأي مدربي الأندية في جميع الفئات، مشدداً على حرص اللجنة على اختيار اللاعب المستحق بغض النظر عن مركز فريقه في جدول الترتيب. وتوجه العنزي بالشكر إلى رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف على دعمه وتبرع بمبالغ مالية لجوائز الشهر، وقال: «لم يتردد الشيخ أحمد اليوسف في الموافقة عندما عرضت الأمر، ووافق فوراً على تقديم الجوائز من جيبه الخاص وليس من ميزانية الاتحاد، واعتبر هذا الأمر من واجبه في تشجيع اللاعبين الصغار والوقوف خلفهم». وعبّر العنزي عن تفاجئه من رفض بعض الشخصيات الرياضية دعم البرنامج بجحة أنه «مخصص للمراحل السنية»، رغم أن المراحل السنية هي الأولى بالدعم، مشيراً إلى تخصيص «جائزة عينية» لأفضل لاعب في كل مباراة يحضرها فريق العمل.

وكشف العنزي عن استحداث جائزة جديدة لأجمل هدف في الجولة، وذلك من خلال اختيار أكثر من هدف وارسالهم إلى معلق للتعليق على لقطة الهدف وعرضها في البرنامج وفتح باب التصويت للجمهور من أجل اختيار الهدف الأجمل.

فهد زياد

لاعب وسط كاظمة وقائد الفريق أسهم في اعتلاء فريقه صدارة دوري الشباب بتسجيله هدفين وصناعة هدفين، وقيادته للفريق في المباريات الصعبة.

ثامر الصليلي

مهاجم فريق الناشئين في نادي الكويت، رأس حربة مميز جداً وهداف يعرف طريق المرمى، سجل 9 أهداف في 8 مباريات لعبها مع الفريق، مثله الأعلى بشار عبدالله.

سالم مبارك

قائد فريق الأشبال في نادي برقان، قلب دفاع مميز أسهم في تصدر فريقه في الجولات الخمسة الاولى بالفوز فيها جميعاً، مثله الاعلى بويول

محمد الأنصاري

لاعب فريق البراعم في نادي القادسية، يعتبر لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز بالجهتين اليمني واليسرى، سجل وصنع العديد من الاهداف مع فريقه.

شاهين الخالدي

حارس مرمى فريق الأشبال في نادي الكويت وحارس منتخب الناشئين، أسهم بتصدياته بصدارة فريقه للدوري، مثله الاعلى نواف الخالدي.

