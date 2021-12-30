عبدالمحسن العمر: «حكومة إلكترونية» تعيد العصر الذهبي للعمالقة

الخميس Al wanees

«على الرغم من الصعوبة الا ان الجمهور الكويتي يستاهل العنوة والتعب ويستحق ايضا تجمع النجوم والعمالقة في مسرحية «حكومة إلكترونية» هذا ما صرح به المخرج عبدالمحسن العمر لـ «النهار» بعد الاعلان عن عمل مسرحي كوميدي يجمع كلا من الفنان القدير عبدالرحمن العقل وايضا كلا من الفنانين محمد العجيمي وولد الديرة وسيقدم العرض في فبراير القادم على مسرح جمعية شرق وهو من تأليف يوسف العمر ومن انتاج شركة كود للانتاج الفني.

وقد اكد المخرج عبدالمحسن العمر ان الفنانين كانوا سلسين ومرنين في التعامل ومتقبلين للفكرة واحبوا مسار العمل من بعد قراءة النص ووجد لديهم الرغبة في التعاون واضاف قائلا: المسرحية تجمع العمالقة العقل والعجيمي وولد الديرة وذلك بعد 26 عاماً منذ اخر عمل جمعهم وهي مسرحية «بشت المدير» ومن خلال هذا العمل سيكون قد جعلهم تحت مظلة واحدة والعمل سيكون كوميدياً نوعا ما مع وجود لمسات من الاكشن والرعب وايضا توجد فكرة جديدة وغريبة من نوعها واول مرة تحصل في الخليج ومن خلالها سوف يتم تطبيق فكرة تحوم في راسي منذ ثلاث سنوات وقد ان الاوان لتطبيقها في «حكومة الكترونية» وسيتم عرض المسرحية على مسرح شرق وسيتم تدشين العرض في 10 فبراير القادم وسوف نستمر في عرضها حتى نرى الاقبال من الجمهور وهو من يحدد مدة العرض.

وعن مسار العمل قال: هناك مواقف كوميدية بين عيال «الرشود» وايضا هناك امور سيراها الجمهور لاول مرة منهم على المسرح خاصة ان القالب الذي وضعتهم فيه هو قالب جديد لاول مرة وليسوا متعودين عليه وهذا الامر سيولد كوميديا ومواقف جديدة .. وان هذه المواقف تسمح للفنان ان يبدع بكل قدراته لانه موجود على ارض خصبة وفي بيئة جميلة للتعبير الكوميدي ونتمنى التوفيق من الله

وعن الاسماء الاخرى التي سوف تنضم الى المسرحية قال : سيتم التصريح عن بقية الاسماء المشاركة خلال الايام القادمة وسيطلع عليها الجميع من خلال اعلانات وستكون هناك حملة اعلانية متزامنة ايضا حتى يوم العرض وسيكون الحجز اونلاين مع تطبيق الشروط الصحية وتوفير بيئة مناسبة في المسرح لحضور الجمهور وسيكون هناك اسماء جدا معروفة وتوجد ايضا عناصر شبابية وتوليفة «حلوه» وتوجد رؤية وان شاء الله سوف اصل اليها بجهود الجميع والمستفيد من ذلك هو الجمهور.

الذهبي

وعن وجود الفنانين اذا ماكان يعيد العصر الذهبي قال: نعم في الحقيقة تجمعهم سوف يعيد العصر الذهبي مع وجود بعض اللمسات من خلال التطور في الايقاع المسرحي وسيكون هناك جمع مابين مسرح العصر الذهبي والحديث ونتمنى ان نقدم وجبة خفيفة وكوميدية خصوصا بعد معاناة في ازمة كورونا والتعب النفسي التي خلفتها تلك الجائحة وقد ان الاوان ان نقدم شيء يسعدهم وارى ان الانسان ليس من الممكن ان يبخل على نفسه بالسعادة وان كان مدتها عدداً من الساعات وكل فرد يستحق ان يرفه عن نفسه ويستمتع ويعوض عما فاته من تعب وظروف الحياة في عرض مسرحي لذلك اوجدنا هذه المجموعة من الفنانين الكبار والعمالقة من اجل نوصل لهم الروح المطلوبة في العمل.

