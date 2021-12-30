محمد الحملي: بدأت رحلتي مع القصبي في «بخصوص بعض الناس»

الخميس Al wanees

لم يخف المخرج محمد الحملي سعادته عن التعاون مع الفنان القدير ناصر القصبي من خلال اخراج مسرحية «بخصوص بعض الناس» وهي من تأليف خلف الحربي ويشارك فيها عدد من النجوم ووصف الحملي مشاركته قائلا«وابتدات رحلتي الثانية مع النجم ناصر القصبي والحمدلله دائما وابدا وشكرا للجهود المبذولة «وقد بدات العروض على خشبة مسرح الفنان الراحل بكر الشدي حتى 10 يناير في منطقة (بوليفارد رياض سيتي)، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض 2021.

والمسرحية من بطولة الفنان ناصر القصبي وحبيب الحبيب وإلهام علي وماجد مطرب فواز وعبدالعزيز السكيرين وعلي شهاب وعبدالمجيد الرهيدي وريماس منصور، وتدور أحداثها حول العديد من القضايا المختلفة وتتناول صوراً متناقضة من الحياة الاجتماعية اليومية بتحدياتها في قالب كوميدي خفيف هادف.

