حسين الجسمي «ما بحبك» في منتهى العشق والغرام باللبناني

الخميس Al wanees

برؤيته وألحانه وغنائه، شوّق الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجمهور بأغنيته الجديدة «ما بحِبّك» وحملت مشاعر فيّاضة في منتهى العشق والغرام: «أكتر أكيد»، وعلى عكس كل التوقعات التي طرحت بالبرومو الخاص بالأغنية، لتشكل بكلماتها وأدائها معاني كبيرة في الرومانسية والغرام والإحساس.

وتعاون الجسمي في باكورة أعماله الغنائية اللبنانية «ما بحِبّك» مع الشاعر اللبناني منير عسّاف، وقام بعملية التوزيع والمكس والماستر المايسترو اللبناني هادي شرارة، مقدماً أسلوباً جديداً برؤيته الفنية والغنائية، وتحمل في هويتها اختلافاً واضحاً جميلاً ومميزاً بالأغنية اللبنانية التي تتمتع بانتشار كبير بين الأغنيات

العربية.

