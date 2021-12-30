بعد إعلان اعتزاله أدهم نابلسي يمحو تاريخه الفني من «يوتيوب»

الخميس Al wanees

«حرية الرأي تكفل لكل شخص حقه في رؤية الأمور بطريقته»، شعار رفعه المطرب المعتزل أدهم نابلسي، منذ إعلانه اعتزال الغناء، ووفقًا لهذا الشعار أعلن «أدهم» عن نجاحه في حذف 10 أغنيات من على قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، وهي أغنيات سبق وأن حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها.

«أدهم» الذي أثار حالة من الجدل بعد إعلانه اعتزال الفن، أكد أيضا أنه خلال الفترة المقبلة سيسعى للانتهاء من حذف جميع الأغنيات من على قناته الرسمية، موضحًا أنه «لن يستطع التحكم في بقية المنصات التي تطرح أغنياته، وأنه يمهد لعودة جديدة مرة أخرى بصورة ستنال إعجاب جمهوره».

واختتم «نابلسي» تصريحاته بالإشارة إلى أنه «يحترم الجميع ولم يتحدث عن أحد، وانه لم يرد على الانتقادات لأنه يحترم رأي كل شخص، وأن لكل أحد حرية التعبير عن رأيه، وأنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب رد فعل الجمهور حول قراره بالاعتزال».

يشار هنا إلى أن أدهم النابلسي أعلن اعتزاله الغناء في 20 ديسمبر 2021 في منشور نشره على حسابه في «فيس بوك» قال فيه: «هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين».

وتابع في منشور آخر: «ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم... هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة».

و«أدهم» من مواليد 1993، في مدينة عمان الأردنية، كان متسابقًا في البرنامج الغنائي «إكس فاكتور» وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية في البرنامج ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب، واستطاع أن يتخطى الصف الأول بأغنيته (هو الحب) التي لحنها بنفسه والتي حصلت على 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر. كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.

«اعتزال أدهم» تسبب في حالة من الانقسام في الوسط الفني، ما بين مؤيد للقرار وآخر رافض له، فمن جهتها دافعت المطربة والفنانة الكويتية شمس، عن قرار الاعتزال، وكتبت «شمس عبر حسابها على توتير: «أدهم نابلسي شخص اتخذ قرار من ذاته ومقتنع فيه ولا أذى حد ولا ضر حد، حتى لو هو مقتنع إن الفن حرام أو حلال هذا مو شغل الناس تتدخل بقراره، المهم هو يكون مرتاح وسعيد بحياته بإذن الله، يا أيها الناس عليكم أنفسكم.. متى نتعلم هذه المعاني الكريمة».

ورد علي سؤال من أيلي مرعب عبر «توتير»، حول تفكيرها في الاعتزال، ردت «شمس» قائلة:«لا يا قلبي ما فيه شيء أسمو اعتزال أنا مش رياضي أنا فنانة ومقتنعة بلي أسويه».

على الجانب الآخر عبرت الفنانة مايا دياب، في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع «تويتر»، تعامل معها البعض على أنها رسالة غير مباشرة إلى المطرب الأردني أدهم نابلسي، قائلة: «الفن مش حرام، الحرام إنكم فيه».

تصريحات «مايا» دفعت «أدهم» للخروج والرد عليها، حيث صرح قائلا: «ما بعرف مين ممكن يكون حول هاد الموضوع..لكن كل شخص يكون بيشوف الموضوع من منظور معين..وكله بيعلق».

وعن المقارنات التي عقدها البعض بينه وبين فنانين سبقوه بخطوة الاعتزال، وخاصة فضل شاكر، أكد «أدهم» أن هذه النقطة لم تعجبه بالجدل الحاصل عقب اعتزاله، وأوضح قائلا: «أنا ضد هاي الفكرة، لأن كل شخص بالوجود موجود مستقل عن الآخرين..كل شخص عندو آراؤه ومعتقداته وحياته، وبالنهاية ما بيزبط نحكم من شخص عشخص..بغض النظر عني أو عن شخص آخر..بالعكس بتحكم عتجربة شخص من خلاله».

