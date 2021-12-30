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الخميس Al wanees

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.. وتامر حسني يفكر في الاعتزال


كشف الفنان تامر حسني، عن حقيقة اعتزاله الفن والغناء، وعن الأسباب التي ستكون السبب في اعتزاله. وصرح تامر حسني لإحدى القنوات التلفزيونية على هامش إحيائه حفلا جماهيريا كبيراً ضمن فعاليات اكسبو دبي 2020، حول حقيقة اعتزاله. وقال ان فكرة الاعتزال يفكر فيها من زمان.
كما قال تامر أن الكثير من الأسباب وراء تفكيره في اعتزال الفن، ومن بينها الأسباب الدينية.
وصرح، أنه ينوي تحقيق الكثير من الأحلام في غير الفن والغناء. وقال: فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب ليست للأسباب الدينية فقط، وقولت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها.


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