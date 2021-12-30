المشعل: عسل الكستنة من أندر الأنواع

الخميس Al wanees

يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة ويستخدم غذاء للأطفال والكبار، وهو المادة الوحيدة التي ليست من صنع الإنسان واستهلاكها غذاء لا يحتاج إلى تكرير، ويمكن حفظ العسل مطولًا عند تخزينه بالشكل الصحيح.

ويقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسمي أو الذهني الذي يقوم به الشخص. كما وقد يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة. التقت «النهار» م. عبدالله ناصر سلطان المشعل مالك شركة ليكويد جولد

www.liquidgoldkw.com وأجرينا معه حواراً مطولاً عن التحديات والصعوبات في تربية النحل والحصول على المنتجات الطبيعية بجودة عالية. وكان لنا معه هذا اللقاء:

في البداية حدثنا عن العسل الطبيعي؟

العسل الطبيعي موجود من الالاف السنين ومازال موجوداً في العصر الحديث وهو معجزة من الله. ودليل اهمية هذه المادة الغذائية وجودها وذكرها في القران الكريم وبوحي من الله عز وجل تنتج النحلة هذا العسل بانواعه واشكاله ورائحته المختلفة. سبحان الله العسل فيه شفاء للناس.

مكوناته؟

يتكون من نسبة بسيطة من الماء والسكريات العادية الجلوكوز واللاكتوز وتعتبر سكريات طبيعية موجودة في العسل، بالاضافة إلى بعض المعادن والفيتامينات. تعتمد نسبتها على نوع الرحيق التى تأخذ منه النحلة. والعسل الطبيعي موجود من قديم الزمن بقيمة غذائية جدا عالية ولا توجد في اغذية اخرى في الوقت الحالي بمركباتها وفوائدها.

هل لديك داخل الكويت مكان لتربية النحل؟

بالنسبة لتربية النحل داخل الكويت فيها تحديات وصعوبات. اولها الطقس والظروف الجوية خاصة في موسم الصيف يعتبر قاتلاً للنحل قلما تجد النحل يعيش في هذا الجو، لذلك نضطر سنويا نأتي بطرود من الخارج لتغطي موسم 9 و10 و11.

والغطاء النباتي غير متوافر بالكويت بالتنوع الذي نطمح اليه. اكثر شيء متوفر في الكويت السدر والزهور. والنحلة تأخذ تقريبا 5 كيلو في المحيط. لذا نجد صعوبة بالتحكم في النحل. وثانيا الجو مضر للنحل. تربية النحل في الكويت متعبة و فيها تحديات كثيرة. تحتاج ان تنشر المناحل في اماكن مختلفة وقريبة من الغطاء النباتي الذي تتوافر فيها الزهور.

كيف تفرق بين العسل الاصلي والمغشوش؟

للاسف يعتبر من اكثر المواد الغذائية غشا في السوق. فهو يعد سلعة مربحة ويأخذه الناس للعلاج والشفاء وحاجة الناس له كبيرة فكثر الغش فيها.

وهذا يؤثر على تجار ومربي النحل. الغش كثير والتطور فيه اصبح كثيراً. لذا نقدم نصائح اساسية للناس منها : الحصول على العسل من مصدر موثوق مع الضمان انه ثقة. ثانيا المختبر نأخذ عينة من العسل لتطابق المعايير والمقاييس الدولية ليوضح مدى مطابقة العسل.

ما هي الانواع الاكثر طلبا؟

عسل الصنوبر جيد وممتاز وتعتبر تركيا من افضل الدول المصدرة لهذا النوع في العالم.

وايضا عسل الكستنة من افضل الانواع طلبا ويعتبر نادرا واغنى انواع العسل بالمعادن لذا طعمه فيه مرارة نظرا لنسبة الحديد الموجود فيه وفوائده العلاجية الكثيرة.

الاعسال تختلف بنوع الرحيق الذي تتغذى منه النحلة مما يعطينا فوائد الرحيق الذي تحتويه.

وكذلك عسل الخروب من الانواع النادرة وغير متوفر في السوق الكويتي ويعتبر طعمه جيداً وله نكهة مميزة يحتوي على فيتامينات ومعادن كثيرة.

عسل الزهور البرية ايضا نحصل عليه من سفوح الجبال ونسبة السكرتوز فيه قريبة من الصفر. وعسل السدر التركي.

حدثنا عن شموع العسل؟

بعد فرز العسل تتبقى بقايا الشمع نستخدمه بصناعة يدوية منزلية في البيت بحيث نشكل هذا الشمع بالديكور باشكال مختلفة دون استخدام اي مواد كيماوية. نحرص دائما ان تكون المنتجات طبيعية وصحية وصديقة للبيئة. لذلك نحرص على ان تكون منتجاتنا في هذا الصدد.

ما أنواع الشاي؟

فكرة الشاي لدينا مبتكرة. حاولنا تطوير منتجاتنا لتكون طبيعية وعضوية وصديقة للبيئة. فكرة اعواد الشاي من شركة تركية حصلنا على وكالتها. فكرة اعواد الشاي ان نسهل عملية شرب الشاي بطريقة جدا بسيطة. مصنوعة من قشرة البطاطا.

عندما نضع اكياس الشاي في الماء الحار هناك بعض المواد المسرطنة مثل مواد الالمونيوم. اعواد الشاي ليست فكرة جديدة موجودة بالسوق. ولكن الموجود اكثره مصنوع من البلاستيك او الالمونيوم مع الماء الحار يتفاعل ويسبب بعض المواد المسرطنة التي تضر الانسان.

اعواد الشاي مصنوعة من قشرة البطاطا بالاضافة الى المواد العضوية الطبيعية بحيث لا تتفاعل مع الماء الحار ولاتضر الصحة.بالاضافة الى الحفاظ على صحة البيئة المحيطة. عندما اتخلص من الشاي قابل للتحلل بعد فترة من الزمن.حرصنا ان تكون مكونات الشاي طبيعية من غير اي الوان صناعية او منكهات او مواد حافظة. حبينا ان يكون طبيعي 100% يتماشى مع الهدف الذي وصلنا اليه في انشاء هذه الشركة.

عندنا اكثر من 11 نوعاً وكلها نكهات طبيعية 100 %، نكهة الرمان مكونة من حبوب وقشرة الرمان مع كركدية مع بعض قشور البرتقال. كل منتجاتنا طبيعية. لدينا شاي التفاح، الاخضر، الاسود سيتوفر قريبا، الليمون، النعناع، الفواكه. متوفر حاليا 7 انواع والانواع الاخرى قريبا.

المواد التى تصنع منها صديقة للبيئة؟

بداية هدف انشاء الشركة توفير منتجات طبيعية عضوية بجودة عالية وتكون صديقة للبيئة. جميع المنتجات التى نعرضها قابلة لاعادة التدوير ونسهم مساهمة اجتماعية سواء بالتغليف او الاكياس التي نستخدمها كلها طبيعية. حققنا حوالى 90- 95% منتجات صديقة للبيئة، ولانحاول استخدام بلاستيك الا في التغليف الخارجي.

موادك كلها طبيعية ؟

حاولنا ان تكون كل المنتجات طبيعية وعضوية بشهادات معتمدة دون اي اضافات خارجية. مثلا الدبس متوفر باربعة انواع منها : التوت والعنب والخروب والتمر. كل هذه المواد طبيعية عضوية ومختومة. ومن المنتجات الجديدة ايضا كريمة البندق بالكاكاو، حاولنا توفير بدائل صحية طعمها حلو تغني عن استخدام منتجات تكون ضارة ومضرة بصحة الانسان.

ما الذي يميز مشروعك عن الاخرين؟

الهدف الاساسي من انشاء الشركة بحكم نشاطي في موضوع حماية البيئة. وثانيا اؤمن بصحة الانسان اساسا لنهوض المجتمع. العقل السليم في الجسم السليم، للنهوض بالمجتمع نحتاج الى تغذية سليمة وبدائل صحية تساعد في النهوض. لذلك حرصنا على أن تكون جميع منتجاتنا في الشركة تكون طبيعية ومصادرها ايضا ونشرف عليها بانفسنا في المصنع ليحصل العميل على منتج طبيعي ذي جودة عالية.

ماذا عن الاسعار؟

نقدم هذه المنتجات باسعار تنافسية مميزة. غالبا ان البديل الصحي والمنتجات الصحية تكون عالية التكلفة نوعا ما مثل الاسمدة العضوية سواء من انتاجها. او الدبس لا نستخدم حرق المواد بدرجات حرارة عالية بحيث لتفقد قيمتها الغذائية. كل هذه العمليات مكلفة وتزيد من قيمة تكلفة المنتج.

نقدم منتجات صحية وطبيعية 100% بسعر منافس وهامش الربح لا يكون عالياً هدفي انتشار هذه المنتجات في السوق وتوفيرها باسعار معقولة جدا مقارنة باسعار السوق. اريد اكتساب العميل ونكون جديرين بالثقة.

هل تشارك في المعارض؟

المعارض هي البوابة الرئيسية لعرض المنتجات. تلتقي بأكبر شريحة من الناس وتعرفهم بمنتجاتك. تعتبر نافذة تسويقية جيدة. لذلك نحرص على المشاركة في هذه المعارض لانها فرصة لعرض منتجاتنا. وقد حصلنا على قدر كبير من استحسان الناس والاختلاط بهم واخذ ارائهم. هدفي ارضاء العميل.

كم سنة لك في هذا المجال؟

في 2019 اول معرض شاركنا فيه لاقى نجاحاً كبيراً وعليه اسسنا الشركة في عام 2020

طموحك؟

طموحنا ليس له حدود.

- بداية عملنا واسسنا شركة في تركيا وبعدها الكويت للتحكم في الجودة والتعامل مع الناس المحليين مباشرة من غير وسطاء بحيث احافظ علي الجودة.

نسعى لدخول السوق الكويتي بشكل اوسع ونشارك في معارض اكثر. نحن حريصون على بيع المنتجات اون لاين ولكن نسعى ان شاء الله ان يكون لدينا أكثر من محل ونحاول اقتحام السوق الخليجي ونتميز اكثر في منتجاتنا ونكون فريدين ونوفر اشياء قليلة غير متوافرة في السوق ونحاول ننقل تجارب الاخرين. تركيا تعتبر من الدول المتميزة في الصناعات الغذائية نحاول أن نحصل على أفضل المنتجات العضوية الطبيعية. نفتح خط انتاج خاص بنا نساعد في عميلة تأمين الامن الغذائي الموجود.

نصائح



احرص على شراء العسل من مكان موثوق على أن يكون مختبراً معروفاً.



شراء العسل المتبلور الذي يتضمن اشارة ان العسل طبيعي ونحاول أن ننشر هذه الثقافة لانه هناك اعتقاد خطأ ان العسل اللي فيه سكر متراكم نتخلص منه ونعتقد انه غير اصلي بل بالعكس العسل المتبلور ظاهرة طبيعية للحفاظ على مكونات العسل مثلا لو دخلت سوقاً احصل على العسل المتبلور ليعطيك احساساً انه طبيعي من غير مواد صناعية.



العسل ليس له تاريخ انتهاء بعيدا عن الرطوبة ولا نستخدم ملاعق فيها ماء او رطوبة يحفظ في درجة حرارة الغرفة العادية ودرجة حرارة الخلية نفس حرارة الانسان 37 ليحافظ على جودة العسل. وعدم حفظ العسل في الثلاجة وعدم تعرضه للشمس.