أوقفوا ضرركم على الإسلام!

الاخيرة

مع بداية كل عام يفرح العالم أجمع بحلوله ويهنئون بعضهم بعضاً، عدا جماعة متشددة لدينا، يرون أن التهنئة تعني الإقرار والاعتراف بما يمثله من تُوجه له التهنئة، وهو أمر لم يقل به أحد في العالم أجمع، فتهنئة اليهود والهندوس والبوذيين للمسيحيين بأعيادهم التي تصادف نهاية عام وبدء عام جديد لا تعني الإقرار بما يؤمنون به، وإلا لتركوا أديانهم ومعتقداتهم وآمنوا بالمسيحية، عدا متطرفينا ممن يعتقدون أن تهنئة المسلمين لغيرهم تعني أنهم قطعاً سيتركون دينهم الإسلام الذي يرون كذلك أن رسم كاريكاتير أو كتاب أو مقال كفيل بهدمه وتخلي أتباعه عنه.

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وفي كل عام يقوم رؤساء وشعوب الدول المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية وأتباع الديانات الأخرى والملاحدة بتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، ولم يقل أحد حتى من «مجانينهم» إن تلك التهنئة تعني الإقرار بأن الإسلام هو آخر الأديان وأن رسوله هو خاتم الأنبياء والرسل، هذه البديهية تفوت على متطرفينا الذين يملأ عقولهم الجهل وقلوبهم الحقد والكراهية للآخر، وعندما تأتي ساعة الحقيقة يفرون تاركين الشعوب المسلمة التي تصدقهم بين خراب يسري ودماء تجري، كما حدث في أكثر من بلد إسلامي!

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وواضح أنه لا يوجد حكم قطعي في القرآن الكريم والحديث الشريف يُحرِّم تهنئة الآخرين في أعيادهم، وقد كان اليهود والنصارى موجودين في المدينة المنورة، فهل من يحرمون يلمحون -كعادتهم- إلى أن هناك قصوراً في الدين والتشريع فات على رب العباد ورسوله وأتوا هم ليصلحوه ويسدوا تلك الثغرة بفتاواهم المتشددة؟! يتساءل شيخ الأزهر كيف يسمح للمسلم أن يتزوج بمسيحية مع احتفاظها بدينها ثم يحرم تهنئتها في أعيادها؟! العقل والمنطق يرفضان ذلك...

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آخر محطة:

1 - منطق أن التهنئة تعني «الإقرار والاعتراف» أول من يتضرر منه هو الاسلام المنقسم أتباعه لعشرات ومئات النحل والملل كونه سيحرم كذلك تهنئة المسلمين لبعضهم البعض في عيدي الفطر والأضحى، نظراً لوجود اختلافات عقائدية بينهم...

2 - أرسل رسول الأمة أتباعه للحبشة وهي بلد مسيحي بملكها وشعبها، وتزوج من ماريا القبطية واستقبل وفد نصارى نجران في مسجده بالمدينة وتلك الأمور أكبر وأهم بكثير من التهنئة بالأعياد.

3 - إن تذرع أحد بأن أحد المراجع في زمن أو مكان ما حرَّم تلك التهنئة فذلك التحريم إن وجد فهو اجتهاد وليس أمراً منزلاً، ولو سنح للمرجع أن يعيش زمننا هذا لغير على الأرجح رأيه كون الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان.

