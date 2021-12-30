«واتساب».. ميزة شبيهة بخرائط «غوغل»‏

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يقترب تطبيق التراسل الفوري «واتساب» من طرح ميزة شبيهة بخرائط «غوغل». وستساعد الميزة الجديدة مستخدمي «واتساب» في البحث عن الأنشطة التجارية القريبة منهم من أجل سهولة الوصول إليها، مثل محال الملابس والبقالة والمطاعم والفنادق. وستتوافر الميزة في قائمة بحث منفصلة على تطبيق «واتساب» تحمل اسم «الأنشطة التجارية القريبة»، والتي تضم أقساما مختلفة من الأنشطة التجارية، وعند اختيار المستخدم لأي منها، ستظهر أمامه المحال التي تتبع لهذا القسم. وليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو «واتساب» سيتمكنون من الطلب مباشرة من تلك المحال أو المطاعم من خلال «واتساب».